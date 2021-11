Superieur Stade Rennes trakteert Peter Bosz op dikke nederlaag

Zondag, 7 november 2021 om 22:44

Olympique Lyon heeft zondagavond een beschamende nederlaag geleden in de Ligue 1. Op bezoek bij een superieur Stade Rennes wist de ploeg van Peter Bosz nauwelijks iets te creëren en waren les Gones achterin kwetsbaar: 4-1. Door de nederlaag staat Lyon op negentien punten uit dertien duels en zakt de club naar de zevende plaats op de ranglijst. Stade Rennes behoudt de vijfde plaats met 22 punten.

De bezoekers uit Lyon hadden het lastig in Rennes. De thuisploeg had de bal en testte Lyon-sluitpost Anthony Lopes enkele malen, maar de Portugees hield zijn elftal op de been. In de negentiende minuut dacht de Conference League-tegenstander van Vitesse zelfs op voorsprong te komen. Linksback Birger Meling werkte de bal in het net, maar werd teruggefloten voor buitenspel. Les Rennais bleven aanzetten en bleven Lopes op hun pad vinden, totdat hij in de blessuretijd van de eerste helft eindelijk capituleerde. Een corner van Benjamin Bourigeaud belandde op het hoofd van Gaëtan Laborde, die de bezoekers op achterstand zette: 1-0.

Bosz bracht een extra aanvaller met Islam Slimani, die in het treffen met Sparta Praag van afgelopen donderdag (3-0) nog twee keer het net wist te vinden. Het mocht niet baten. Een lepe steekbal belandde tegen het lichaam van Jason Denayer en uit de rebound schoot Hamari Traoré de 2-0 tegen de touwen. Lyon moest wel aanzetten en creëerde mogelijkheden via Lucas Paquetá en clubtopscorer Karl Toko Ekambi, maar zonder succes. Een kwartier voor tijd werd het leed voor Bosz en consorten nog groter. Invaller Adrien Truffert brak uit en kreeg een duw van Lyon-verdediger Léo Dubois. In zijn val tikte de Belg de bal langs Lopes: 3-0.

De bezoekers leken iedere hoop te hebben opgegeven en stonden er maar wat bij toen Truffert ook nog voor de 4-0 zorgde. Een lage voorzet van collega-invaller Lorenz Assignon belandde bij de back, die prachtig achter de kansloze Lopes in de kruising volleerde. In de slotfase wist Lyon nog enigszins de eer te redden. Paquetá verdiende een penalty na een charge van Nayef Aguerd en ging zelf achter de bal staan voor de 4-1. Desalniettemin was het een eindstand waar Bosz en Lyon niet mee zullen kunnen leven.