Ajax verspeelt tegen Go Ahead opnieuw punten in Eredivisie

Zondag, 7 november 2021 om 21:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:54

Ajax is er zondagavond niet in geslaagd om de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles om te zetten in een zege. Net als vorige week tegen Heracles Almelo moest de ploeg van Erik ten Hag genoegen nemen met een doelpuntloos gelijkspel. Ajax staat op basis van doelsaldo bovenaan in de Eredivisie, met evenveel punten als PSV, maar nummer drie Feyenoord heeft van alle clubs het minste aantal verliespunten. De Rotterdammers hebben een wedstrijd minder gespeeld en staan twee punten achter de koplopers.

Ten Hag voerde tegen zijn oude club twee wijzigingen door ten opzichte van de gewonnen wedstrijd tegen Borussia Dortmund (1-3). Op het middenveld werden Steven Berghuis en Ryan Gravenberch vervangen door Davy Klaassen en Mohammed Kudus. Vanwege fysieke klachten zat Berghuis niet op de bank. Verder hoorde André Onana voor het eerst sinds zijn dopingschorsing tot de wedstrijdselectie. Desondanks kreeg Remko Pasveer onder de lat de voorkeur bij de thuisploeg.

Tegen een compact Go Ahead kende Ajax veel moeite om een doorbraak te forceren. In de eerste helft kwam de ploeg van Erik ten Hag tot slechts één schot op doel: een inzet in minuut 34 van Dusan Tadic, die van dichtbij uit de draai wilde afronden. Warner Hahn voorkwam het openingsdoelpunt met de benen. Het was de grootste mogelijkheid voor Ajax in de eerste helft. De Amsterdammers kwamen niet in het eigen spel en zagen aanvallen vaak voortijdig stranden.

In de tweede helft nam de frustratie bij Ajax toe. De ploeg van Ten Hag ervoer nog altijd moeite met het creëren van kansen en liet zich vaker verleiden tot onnodige overtredingen. Halverwege de tweede helft zocht Lisandro Martínez met een geplaatst schot de linkerhoek op, maar Hahn was op tijd bij de grond. Dertien minuten voor tijd volgde een grote kopkans voor Davy Klaassen, die na een voorzet van Blind op de linkerpaal kopte.

Het werd voor Go Ahead steeds moeilijker om de nul te verdedigen. Een kopbal van Martínez werd door Joris Kramer van de lijn gehouden, waarna Hahn in de rebound een antwoord had op het schot van Danilo. Mede-invaller Mohamed Daramy kopte even daarna op het dak van het doel. Aan de overzijde ontstond plots ook een grote kans voor Marc Cardona, wiens inzet door Pasveer voorlangs werd getikt. De vijf minuten durende blessuretijd bood geen soelaas meer voor Ajax.