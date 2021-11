Cyriel Dessers heeft een opvallende verklaring voor gigantische misser

Zondag, 7 november 2021 om 21:36 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:46

Cyriel Dessers heeft zondagavond tekst en uitleg gegeven naar aanleiding van zijn grote misser in het Eredivisie-duel tussen Feyenoord en AZ (1-0). Hoewel de spits van Feyenoord diep in blessuretijd de gevierde man was met de winnende treffer, was hij in de 89ste minuut nog de schlemiel toen hij een opgelegde kans om zeep hielp. Het lag aan een aansteker waar de bal op stuiterde voordat hij de trekker overhaalde, zo vertelt Dessers op de persconferentie na afloop.

Per toeval kreeg Dessers de bal kort voor het einde van de reguliere speeltijd voor zijn voeten. Hij kreeg veel ruimte om van dichtbij uit te halen, maar de aanvaller maaide volledig over de bal heen. Hoewel hij direct na afloop van de wedstrijd geen verklaring had voor de enorme mispeer, werd hem na het terugkijken van het moment wel duidelijk waarom hij de bal niet raakte. Op de beelden van ESPN is te zien dat de bal plotseling ‘doodvalt’ door een aansteker die op het veld was gegooid.

De gemiste kans van Cyriel Dessers is te zien vanaf minuut 1:27.

“Ik heb net de beelden teruggezien, en ik ben volledig vrijgesproken”, reageert Dessers op de vraag hoe hij het voor elkaar kreeg om niet te scoren. “Er lag een aansteker, waar de bal op kwam. Daardoor bleef de bal stil op de grond liggen en stuiterde de bal niet hoog op. Dus wat dat betreft ben ik onschuldig. Ik voelde dat er iets niet klopte, maar ik dacht dat de bal werd aangeraakt en ‘m daardoor miste. Het was anders een gratis goal eigenlijk, want ik stond op vijf meter. Dus het was wel extra fijn dat ik daarna kon scoren.”

Het artikel gaat verder onder de video Matchwinner Dessers straalt: 'Men deed eerst nog lacherig over mij' Meer videos

“Als je hier binnenkomt bij Feyenoord en zijn redelijk wat vraagtekens”, vervolgt Dessers. “Zelfs als je een paar keer scoort, dan wordt er af en toe nog lacherig gedaan over Cyriel Dessers. Als je de week dan op deze manier kan afmaken, dan is dat voor mij een uitroepteken.” Net als in de duels met 1. FC Union Berlin (1-2) en Sparta Rotterdam (0-1) werd Dessers als invaller matchwinner. Tegen AZ kwam hij acht minuten voor het einde van de reguliere speeltijd binnen de lijnen voor Bryan Linssen. De spits geeft aan geen problemen te hebben met zijn rol als pinchitter.

Minuut 92 = CYRIEL DESSERS ???? pic.twitter.com/l8ROaE6d2A — ESPN NL (@ESPNnl) November 7, 2021

“Ik ben zeker niet ontevreden met mijn reserverol. Ik ben blij dat ik belangrijk kan zijn en goals kan maken voor de ploeg. Dit zijn gewoon prachtige momenten en ik denk dat iedere voetballer ervan droomt. Natuurlijk wil je meer, maar ik ben ook vooral blij dat de ploeg wint op dit moment. Ik zit liever op de bank bij een ploeg die meedraait in de top dan bij een ploeg die voor de vijfde of zesde plaats speelt”, besluit Dessers, die tot slot te kennen geeft zijn winnende treffer uitbundig te gaan vieren. “We hebben toevallig een etentje gepland met het team, dus ik denk dat het door de goal in de laatste minuut extra gezellig gaat worden. Ik hoop niet vroeg thuis te zijn.”