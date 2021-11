Slot richtte camera op wisselspelers: ‘Ik vond het niet heel normaal’

Zondag, 7 november 2021 om 21:24 • Dominic Mostert

Arne Slot is blij met de wijze waarop de selectie van Feyenoord zondagavond het winnende doelpunt tegen AZ (1-0) vierde. Nadat Cyriel Dessers doel trof in de blessuretijd, mengden zelfs de wisselspelers zich in de feestvreugde op het veld. In het begin van het seizoen was de betrokkenheid vanaf de bank een stuk kleiner, merkte Slot na zijn komst op. Op de persconferentie na de 1-0 zege geeft de trainer toe dat hij daarover heeft gesproken met zijn ploeg.

"Dat ze zó ernaartoe vliegen is niet iets wat ik van ze vraag. Maar toen ik hier begon, heb ik weleens de camera naar de bank laten gaan als we scoorden", vertelt de trainer van Feyenoord. "Ik liet zien dat er dan tien spelers nog op de bank zaten, en dat ik dat niet heel normaal vind. Vanaf dat moment zijn ze allemaal keurig gaan staan", lacht Slot. "Inmiddels overdrijven ze misschien een beetje, maar het zegt wel iets over de betrokkenheid die ze voelen bij het resultaat. Het zegt ook veel over hoe goed de groep met elkaar is, en dat ze het elkaar gunnen. Ze hebben allemaal kans op speeltijd of ontwikkeling, dus er zit geen speler tussen die denkt: ik heb liever dat ze vandaag verliezen."

Ook voor Slot zelf voelde de overwinning 'heel lekker'. "In eerste instantie is het gewoon heel belangrijk voor de ranglijst dat we deze wedstrijd winnen van een concurrent. Dat vond ik AZ voor de wedstrijd, en misschien nog steeds wel, want die ploeg gaat echt nog wel klimmen op de ranglijst", reageert Slot op de vraag hoe de overwinning voelt met het oog op zijn ontslag bij AZ, midden in het afgelopen seizoen. "Het is heel begrijpelijk dat er steeds naar het ontslag wordt gevraagd, maar ik heb daar drieënhalf fantastische jaren gehad. We waren gedeeld koploper, overwinterden Europees en ik heb fantastisch gewerkt met al die mensen, tot de ochtend waarop ik als donderslag bij een heldere hemel werd ontslagen."

"Dat is wel iets wat je onthoudt, en wat een beetje naar boven komt aan de vooravond van deze wedstrijd, zo eerlijk moet ik zijn. Het is dus om meerdere redenen heel lekker om deze wedstrijd te winnen", erkent Slot, die nog altijd weinig snapt van zijn ontslag. AZ zette de oefenmeester op straat, toen bekend werd dat hij in gesprek was met Feyenoord. "We leven in een land waarin je vrije keuzes mag maken. Als je contract afloopt, gaan veel mensen met een andere werkgever praten. Als je op basis daarvan ontslagen wordt, mag je blijkbaar geen vrije keuze maken in dit land. De berichtgeving heeft me toen wel verbaasd, maar dat had er ook mee te maken dat ik ervoor koos om niets te zeggen. De situatie was heel simpel: je hebt een aflopend contract en je praat met een andere club, daarom word je ontslagen. Dan valt er eigenlijk niet veel meer over te zeggen."