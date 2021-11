Kenneth Perez: ‘Arne Slot denkt: haal die gek van me af alsjeblieft!’

Kenneth Perez heeft geen goed over voor de manier van juichen van Marino Pusic. De assistent-trainer van Feyenoord ging uit zondagavond uit zijn dak toen Cyriel Dessers de 1-0 aantekende in het duel met AZ. Zo sprong Pusic onder meer op trainer Arne Slot én poogde hij de vierde official, Edwin van de Graaf, te omhelzen. Bij het zien van de beelden slaat het ongeloof toe bij Perez, die zijn ongenoegen uit op ESPN.

“Wat ik van het juichen van Pusic vind? Pff...”, verzucht Perez voordat hij een stilte laat vallen. “Dat hij op zijn eigen trainer springt... Je ziet Arne Slot denken van: haal die gek van me af alsjeblieft. En daarna probeert hij ook nog de vierde man te bespringen. Waarom? Meestal als je zelf een goal maakt dan gebeuren er dingen die je zelf niet kunt verklaren achteraf.”

“Het mooist is het natuurlijk als de staf de rust bewaart”, vervolgt Perez. “Een mooi voorbeeld vind ik hier Slot, die weet dat hij heel veel te danken heeft aan AZ. Hij blijft de hele tijd rustig, ingetogen en hij gaat na afloop heel mooi naar de trainer van AZ. Maar die trainer (Pusic, red.) leeft op emotie en heeft misschien nog wat tegen AZ. Terwijl hij ook de kans had gekregen bij AZ om weer trainer te worden. Slot beleeft het wat mij betreft op een mooiere manier.”

Het opvallende fragment was ook de tevens aanwezige Kees Kwakman niet ontgaan. “Er zat een beetje frustratie in over hoe de dingen zijn gelopen zijn, zo lijkt. Hij is een emotionelere trainer inderdaad. Ik heb hem ook meegemaakt als trainer, en daar zit zeker wel wat Balkan-bloed in”, zegt hij glimlachend over Pusic, die voorheen samenwerkte met Slot bij AZ. Aan de stap naar AZ ging een seizoen bij FC Twente vooraf. In het seizoen 2018/19 leidde Pusic de Tukkers met de landstitel in de Keuken Kampioen Divisie terug naar de Eredivisie.