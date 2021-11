Zes spelers van Feyenoord mogen in januari uitkijken naar nieuwe club

Zondag, 7 november 2021 om 20:07 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:14

Feyenoord is bereid om mee te werken aan het vertrek van meerdere spelers in de winterse transferperiode. Volgens Feyenoord Transfermarkt mogen Denzel Hall, João Carlos Teixeira, Francesco Antonucci, Mark Diemers, Aliou Baldé en Naoufal Bannis 'verhuurd of verkocht' worden. Of er momenteel sprake is van serieuze interesse, is niet bekend.

Van het zestal maakten dit seizoen alleen Antonucci, Baldé en Bannis speelminuten. Antonucci kwam in de eerste Conference League-voorrondewedstrijd tegen FC Drita (0-0) negen minuten voor tijd op het veld. Baldé, in januari overgekomen van Diambars FC uit zijn thuisland, deed op 29 augustus negen minuten mee als invaller in de verloren competitiewedstrijd tegen FC Utrecht (3-1). Bannis speelde zes minuten in de eerste competitiewedstrijd tegen Willem II (0-4 zege) en kwam daarin tot scoren. Verder speelde hij in de voorrondes van de Conference League tweemaal mee tegen FC Drita (65 en 13 minuten) en eenmaal tegen IF Elfsborg (15 minuten).

Hall wacht nog op zijn officiële debuut voor Feyenoord. Texeira, 28 jaar, kwam sinds zijn komst in de zomer van 2020 tot 22 officiële wedstrijden van Feyenoord, allemaal in het afgelopen seizoen. Zijn contract loopt aan het einde van het seizoen af, al heeft Feyenoord de optie om Teixeira een jaar langer vast te leggen. In de afgelopen acht competitiewedstrijden bleef de Portugees negentig minuten op de bank zitten. Diemers maakte zondag tegen AZ (1-0) voor het eerst dit Eredivisie-seizoen deel uit van de selectie, nadat hij worstelde met een knieblessure.