Ajax komt met update over afwezigheid Steven Berghuis

Zondag, 7 november 2021 om 20:05 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:13

Erik ten Hag heeft uitgelegd waarom Steven Berghuis en Ryan Gravenberch niet in de basis starten tegen Go Ahead Eagles. De trainer van Ajax vervangt het duo op het middenveld voor respectievelijk Mohammed Kudus en Davy Klaassen. Berghuis heeft ‘fysieke klachten’, terwijl Gravenberch niet speelt omdat Ten Hag ‘lopende nummers 10’ wil hebben.

Voorafgaand aan de ontmoeting in de Eredivisie laat Ajax al via de officiële kanalen weten dat Berghuis helemaal niet zal gaan spelen. “Steven Berghuis komt vanavond sowieso niet in actie. Hij heeft fysieke klachten en neemt dus geen plaats op de reservebank”, zo luidt het bericht op de website van de Amsterdammers. Voor de camera van ESPN verklaart Ten Hag vervolgens waarom ook Gravenberch niet in de basis start.

“Ik wilde voor deze wedstrijd twee lopende nummers tien hebben. Ze kunnen ook in een andere rol spelen, maar vandaag zou dat weleens van pas kunnen komen. Het heeft niks met de wedstrijd tegen Borussia Dortmund te maken. Het heeft met deze wedstrijd te maken. Wij hebben spelprincipes en meer dan elf basisspelers. We kunnen ook met anderen spelen”, aldus de oefenmeester.

Ook bespreekt Ten Hag de situatie van doelman André Onana, die tegen Go Ahead Eagles voor het eerst sinds zijn dopingschorsing bij de wedstrijdselectie zit. "Mijn indruk is goed, maar je kunt wel merken dat hij lang niet in partijvormen is geweest. Hij moet dus nog wel een tandje bijzetten, maar zijn talent is natuurlijk onmiskenbaar. Ik heb vertrouwen in hem. Het is een ongelooflijk talent. Op het moment dat het moet, stijgt hij vaak naar grote hoogtes."