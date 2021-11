Wijndal appt moeder na spreekkoren: ‘Dat is het belangrijkste, toch?’

Zondag, 7 november 2021 om 19:55

Owen Wijndal was zondagavond slachtoffer van spreekkoren tijdens het uitduel met Feyenoord. Supporters van de Rotterdammers bekogelden de aanvoerder van AZ met volle blikjes Red Bull, waarop de linksback besloot een van de blikjes terug te gooien. Wijndal oordeelt in interview met ESPN dat het van beide kanten ‘misschien niet handig was’, maar dat het incident wellicht wel voor wat gif zorgde bij de Alkmaarders.

AZ kwam in de eerste helft maar moeilijk in de wedstrijd; Wijndal erkent dat hij daardoor misschien wat makkelijker geïrriteerd was. “Dan probeer je de ploeg misschien ook een beetje op te zwepen. We speelden daarna ook wel wat beter, maar niet voor heel lang. Er was een opstootje, misschien hadden we dat even nodig om te beseffen dat het beter moest. Ik had niet verwacht dat het zo uit de hand zou lopen.”

Owen Wijndal heeft na de wedstrijd meteen contact opgenomen met zijn moeder.



Nadat Wijndal het naar eigen zeggen volle blikje Red Bull terug het publiek in wierp, barstten er spreekkoren los, waarin het gemunt werd op de moeder van de linksback. Ze werd 'een hoer' genoemd door de thuissupporters. “Ik wist niet dat ze een nieuwe baan had, bij dezen weet ik dat”, glimlacht Wijndal wanneer hem daarnaar gevraagd wordt. “Grapje. Ik heb haar wel al geappt en gezegd dat ik van haar houd. Dat is het belangrijkste, toch?”

De ploeg van Pascal Jansen kreeg in de slotfase een treffer van Cyriel Dessers om de oren, waardoor Feyenoord er alsnog met de zege vandoor ging. Daarover is Wijndal niet te spreken. "Dat is echt niet te geloven. Als je niet scoort, moet je zorgen dat je de nul houdt. Natuurlijk hebben we veel kansen onnodig weggegeven door onze eigen fouten, maar in de tweede helft hadden we wat meer controle en kregen wij grote kansen. Als je die niet afmaakt, dan moet je gewoon zorgen dat je ‘m niet meer tegen krijgt. Helemaal zo laat in de wedstrijd niet.”