West Ham United bezorgt Liverpool eerste nederlaag en staat gedeeld tweede

Zondag, 7 november 2021 om 19:39 • Laatste update: 19:52

West Ham United heeft Liverpool zondagavond de eerste nederlaag van het seizoen toegediend in de Premier League. In het Olympisch Stadion werd het 3-2 voor de ploeg van David Moyes, die klimt naar een gedeelde tweede plaats op de ranglijst. De Londenaren hebben nu evenveel punten als Manchester City: 23 punten uit 11 wedstrijden. Liverpool verzuimde het verschil met de koploper Chelsea, die zaterdag dure punten liet liggen tegen Burnley (1-1), te verkleinen. The Reds staan na de nederlaag op plek vier van de ranglijst, met 22 punten uit 11 wedstrijden.

De thuisploeg begon voortvarend aan het duel en kwam al binnen vijf minuten op voorsprong, toen een indraaiende corner van Pablo Fornals door een blunder van Liverpool-doelman Allison in het eigen doel van the Reds verdween. De bezoekers protesteerden nog bij scheidsrechter Craig Pawson vanwege een vermeende handsbal van West Ham-verdediger Angelo Ogbonna en het hinderen van de Braziliaanse sluitpost, maar de leidsman oordeelde uiteindelijk dat het een reglementair doelpunt was. Vier minuten later leek West Ham United verder te moeten met tien man, na een charge van Aaron Creswell op Jordan Henderson. De verdediger van West Ham zette zijn tackle op de Liverpool-verdediger hard in, maar na het bestuderen van de beelden besloot Pawson dat er geen opzet in het spel was.

Halverwege de eerste helft moest Ogbonna zich laten vervangen voor Craig Dawson vanwege een blessure. Liverpool had in het eerste bedrijf het meeste balbezit, maar het lukte beide ploegen niet om echte kansen te creëren. Toch kwamen de bezoekers vijf minuten voor rust nog op gelijke hoogte uit een vrije trap. Op de rand van de halve cirkel van het strafschopgebied wist Trent Alexander-Arnold, na een kort tikje van Mohamed Salah, de bal prachtig in de rechterhoek naast de aan de grond genagelde Lukasz Fabianski te plaatsen. Na zes minuten in de blessuretijd van het eerste bedrijf wist Virgil van Dijk met een mooie tackle op West Ham-aanvaller Jarrod Bowen een nieuwe achterstand te voorkomen.

In de tweede helft kregen beide ploegen meer kansen. Uit opnieuw een corner van Fornals kopte invaller Dawson de bal namens West Ham na vijf minuten op de lat. Twee minuten later kreeg Liverpool een goede mogelijkheid om de bezoekers op voorsprong te zetten. Een poging van Sadio Mané belandde echter in de handen van Fabianski. Halverwege het tweede bedrijf kwam West Ham voor de tweede keer in de wedstrijd op voorsprong door een goal van Fornals. De Spanjaard kon uit een counteraanval de bal op aangeven van Bowen laag in de rechterhoek krijgen. Allison raakte de bal nog aan, maar het bleek niet genoeg om de treffer te voorkomen.

?????????? ?????????????? ???? Treedt Liverpool de eerste nederlaag in de Premier League tegemoet? Fornals zet West Ham opnieuw op voorsprong!#ZiggoSport #PremierLeague #WHULIV pic.twitter.com/c8OBvQAddX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 7, 2021

Een kwartier voor tijd was het Kurt Zouma die het verschil op twee doelpunten bracht voor de thuisploeg, weer uit een corner van Fornals. De Fransman kon de hoge bal bij de linkerhoek langs Allison koppen. Divock Origi wist namens de ploeg van Jürgen Klopp de wedstrijd nog spannend te maken, toen hij de bal uit de draai achter Fabianski wist te krijgen. Verder dan de aansluitingstreffer kwam Liverpool echter niet meer.