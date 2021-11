Mesut Özil voorkomt vierde nederlaag op rij in negende minuut blessuretijd

Zondag, 7 november 2021 om 19:08 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:32

Fenerbahçe heeft op de valreep een punt overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Kayserispor. De ploeg van trainer Vitor Pereira dreigde de vierde nederlaag op rij te incasseren in de Süper Lig, maar in de negende minuut van de blessuretijd bepaalde Mesut Özil uit een strafschop anders: 2-2. Fenerbahçe herstelde zich in de slotfase van een 0-2 achterstand en staat nu zevende met twintig punten uit twaalf duels.

Na een voor Fenerbahçe desastreus verlopen eerste helft stond Kayserispor met 0-1 voor. Met name Irfan Kahveci zal met een slecht gevoel de kleedkamer hebben opgezocht in de pauze. De international mocht aanleggen voor een strafschop, nadat scheidsrechter Cüneyt Çakir door de VAR werd gewezen op een handsbal van Gustavo Campanharo. De strafschop werd door Kahveci hard en laag tegen de rechterpaal geschoten. Zes minuten later was het raak aan de overzijde: na een corner belandde een kopbal van Mame Thiam op de paal, waarna Dimitrios Kolovetsios op de juiste plek stond om de rebound te benutten.

Fenerbahçe begon met drie nieuwe spelers aan de tweede helft, maar de wissels mochten niet baten. Een kwartier na de pauze vergrootte Kayserispor de zorgen van de thuisploeg. Na een lage voorzet van Thiam vanaf de linkerflank kreeg Emrah Bassan de bal in het strafschopgebied voor de voeten van Mario Gavranovic, die van dichtbij aantekende voor de 0-2. Fenerbahçe begon daarna de zoektocht naar een aansluitingsdoelpunt. Doelman Silviu Lung Jr. tikte de bal tegen het aluminium na een inzet van Dimitrios Pelkas, waarna ook Mergim Berisha op de paal stuitte.

Vijf minuten voor de rust kwam Fenerbahçe alsnog op 1-2. Na een fraaie combinatie ontstond een schietkans voor Miha Zajc, wiens geplaatste inzet vanbuiten het strafschopgebied een doelpunt opleverde. In de zevende minuut van de blessuretijd volgde de gelijkmaker. Ramazan Civelek trok aan Berisha, zag Çakir na het bekijken van de videobeelden. Invaller Özil zorgde ervoor dat de tweede strafschop van Fenerbahçe wél raak was.