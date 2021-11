Dessers met laat doelpunt tegen AZ wéér de held van Feyenoord

Cyriel Dessers heeft Feyenoord voor de derde wedstrijd op rij een late overwinning bezorgd. De supersub zorgde zondagavond in de blessuretijd voor het winnende doelpunt tegen AZ: 1-0. Eerder nam Dessers tegen Sparta Rotterdam (0-1) en Union Berlin (1-2) ook al de beslissende treffer voor zijn rekening. Door de zwaarbevochten overwinning staat Feyenoord met 25 punten op de derde plaats in de Eredivisie.

Er werd weliswaar niet gescoord in de eerste helft, maar aan kansen was geen gebrek in De Kuip. Feyenoord was de bovenliggende partij en overrompelde AZ met fel, aanvallend voetbal. In de openingsfase ontstond een enorme kans voor Bryan Linssen, die na slordig balverlies van Jordy Clasie op keeper Peter Vindahl Jensen stuitte. Vervolgens trof Luis Sinisterra de paal met een hard schot. Ook Orkun Kökçü nam een doelpoging voor zijn rekening, terwijl Justin Bijlow aan de overzijde redding bracht op een inzet van Dani de Wit.

Na een halfuur werd een doelpunt van Guus Til afgekeurd, omdat de grensrechter constateerde dat de bal de achterlijn had gepasseerd in de aanloop naar het schot. Even daarna schoot Jens Toornstra van afstand naast, terwijl Sinisterra vijf minuten voor de rust een omhaal waagde van dichtbij. Vindahl bracht redding. Hij kreeg daarna een duw van Bryan Linssen. Boze AZ-spelers haalden verhaal bij de aanvaller van Feyenoord, waarna supporters voorwerpen zoals bierbekers en blikjes met frisdrank het veld op wierpen. Verdediger Owen Wijndal reageerde door een blikje terug te gooien naar het publiek.

Feyenoord - AZ kort stilgelegd: fans richten zich op Owen Wijndal

Scheidsrechter Allard Lindhout koos ervoor om de wedstrijd te onderbreken, maar na enkele minuten oponthoud kon de wedstrijd worden voortgezet. Kort na de pauze werd opnieuw een doelpunt van Feyenoord afgekeurd: Linssen schoot overtuigend binnen, maar werd in buitenspelpositie bediend. In de laatste twintig minuten was ook AZ erg dicht bij het openingsdoelpunt. Met een uitgestoken arm voorkwam Justin Bijlow dat Tijjani Reijnders de score opende met een snoeihard schot van dichtbij; niet veel later had de doelman een knappe reflex in huis op een schot van Karlsson, waarna de bal via de paal naast ging.

Twee minuten voor tijd ontstond per toeval een enorme kans voor invaller Cyriel Dessers, maar hij kreeg zijn voet niet goed tegen de bal. In de tegenaanval schoot Karlsson voorlangs. De wedstrijd leek zodoende af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, maar Dessers zorgde in de tweede minuut van de blessuretijd toch voor de verlossing. Reiss Nelson bereikte de supersub, die met een licht van richting veranderd schot zorgde voor de opluchting in De Kuip.