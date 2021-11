Galatasaray zet knullige misstap twee weken voor absolute kraker

Zondag, 7 november 2021 om 16:09 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:11

Galatasaray heeft op bezoek bij Fatih Karagümrük genoegen moeten nemen met een punt. De stadsderby in de Süper Lig eindigde zondagmiddag in 1-1. Door de puntendeling raakt het team van trainer Fatih Terim verder achterop in de strijd om de landstitel in Turkije. De achterstand op koploper Trabzonspor, dat zaterdag met 1-2 won bij titelverdediger Besiktas, bedraagt na twaalf speeldagen liefst negen punten.

Het venijn in de wedstrijd zat in de laatste twintig minuten. Een verkeerde terugspeelbal van Emre Kilinc op enkele meters van het strafschopgebied had fatale gevolgen: Fabio Borini legde de bal met de hak klaar voor Andrea Bertolacci, die Fernando Muslera met een hard schot passeerde. In de slotminuten was het Ervin Zukanovic die vlak voor het strafschopgebied flink onder druk werd gezet en eveneens de bal verspeelde. Het was uiteindelijk Mostafa Mohamed die de bal van dichtbij binnen knalde: 1-1.

Ryan Babel had een basisplaats bij Galatasaray en deed 79 minuten mee. Patrick van Aanholt bleef negentig minuten op de bank. Derrick Luckassen ontbrak bij Fatih Karagümrük, dat zevende staat, wegens een schorsing. Galatasaray speelt over exact twee weken de absolute kraker tegen aartsrivaal Fenerbahçe, dat twee punten minder heeft en zondag nog in actie komt tegen Kayserispor.