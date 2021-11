Arne Slot kiest voor één wijziging en laat uitblinker in basis staan

Zondag, 7 november 2021 om 15:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:57

Arne Slot en Pascal Jansen hebben hun opstelling bekendgemaakt voor de topper in de Eredivisie tussen Feyenoord en AZ. De Rotterdammers naderen bij een overwinning Ajax tot op één punt. De Amsterdammers komen echter later op de dag nog in actie tegen Go Ahead Eagles (20.00 uur). Het duel tussen Feyenoord en AZ begint om 16.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van Allard Lindhout.

Alireza Jahanbakhsh maakt deel uit van de wedstrijdselectie van Feyenoord, maar begint tegen zijn voormalig werkgever AZ op de bank. Hij ontbrak afgelopen donderdag wegens blessureleed in het met 1-2 gewonnen duel in de Conference League bij 1. FC Union Berlin. In dat duel had Lutsharel Geertruida een basisplaats ten koste van de niet fitte Marcus Pedersen, die echter zondag aan het startsignaal verschijnt. De in Berlijn uitstekend spelende Fredrik Aursnes heeft tegen AZ eveneens een basisplaats. “Ik vond veel spelers bij ons goed spelen, maar er was er eentje die ik echt heel goed vond en dat was Aursnes”, zei Slot na de Europese zege.

AZ is met een nagenoeg fitte selectie afgereisd naar Rotterdam. Jansen kan in De Kuip alleen geen beroep doen op de al langer aan zijn herstel werkende Thijs Oosting. In de voorhoede zullen de ogen gericht zijn op Vangelis Pavlidis. De spits kende een moeizaam begin in Alkmaar, maar was in de afgelopen twee wedstrijden tegen PEC Zwolle en CFR Cluj driemaal trefzeker.

Het duel tussen Feyenoord en AZ is een pikante aangelegenheid, daar beide clubs elkaar het voorbije jaar verschillende keren dwarslagen. Zo plukte Feyenoord onder meer Slot, Marino Pusic, clubarts Joost van der Hoek en een aantal andere mensen weg uit Alkmaar. Iets wat niet in dank werd afgenomen, zo bleek uit de onlangs uitgezonden documentaireserie over Feyenoord van Disney. "Speciaal en bijzonder is het zeker als je tegen je oude club speelt. Beladen is het duel ook, omdat ik er niet zo leuk ben weggegaan", blikte Slot vooruit op het duel.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökcü, Til; Toornstra, Linssen en Sinisterra

Opstelling AZ: Vindahl; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, De Wit, Clasie; Karlsson, Pavlidis en Gudmundsson.