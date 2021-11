Vijfde trainerswissel in Premier League na vijf nederlagen op rij

Zondag, 7 november 2021 om 14:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:14

De wegen van Dean Smith en Aston Villa scheiden, zo meldt de club uit Birmingham zondagmiddag via de officiële kanalen. De vijftigjarige oefenmeester, van kleins af aan fan van de club, wordt verantwoordelijk gehouden voor de sportieve malaise van de voorbije weken. Aston Villa verloor elk van de laatste vijf competitieduels en werd in september door Chelsea in de EFL Cup geëlimineerd. The Villans zijn inmiddels naar een vijftiende plaats afgezakt.

Het is alweer de vijfde trainerswissel in de Premier League in iets meer dan een maand tijd. Op 3 oktober werd Xisco Muñoz bij Watford ontslagen: hij werd een dag later opgevolgd door Claudio Ranieri. Newcastle United nam op 20 oktober afscheid van Steve Bruce en op 1 november diende Nuno Espirito Santo het veld te ruimen bij Tottenham Hotspur. Hij is inmiddels vervangen door Antonio Conte.

Hekkensluiter Norwich City nam zaterdag afscheid van Daniel Farke, nota bene enkele uren na de eerste competitiezege van het seizoen. Hij was sinds mei 2017 de trainer van Norwich. De 45-jarige Duitser leidde The Canaries in 2019 en vorig seizoen naar promotie naar de Premier League door kampioen te worden in de Championship. Zondag was de beurt aan Smith bij Aston Villa.

Smith werd in oktober 2018 aangesteld toen Aston Villa op een veertiende plaats in de Championship stond. De club promoveerde via de play-offs naar de Premier League en en eindigde in de voorbije seizoenen als veertiende en elfde. Ondanks de verkoop van Jack Grealish aan Manchester City waren de verwachtingen rondom the Villans voor dit seizoen hooggespannen, maar de werkgever van Anwar El Ghazi staat slechts twee punten boven de rode streep.