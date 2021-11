Danjuma valt geblesseerd uit in aanloop naar cruciale duels met Oranje

Zondag, 7 november 2021 om 14:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:59

Arnaut Danjuma is zondagmiddag geblesseerd geraakt in de competitiewedstrijd van Villarreal tegen Getafe. De aanvaller viel al binnen het kwartier uit, nadat zijn ploeg even daarvoor op voorsprong was gekomen. De blessure komt zeer ongelegen, daar Danjuma door bondscoach Louis van Gaal is opgeroepen voor het Nederlands elftal voor de komende WK-kwalificatieduels tegen Noorwegen en Montenegro.

Danjuma raakte na zo'n twaalf minuten spelen geblesseerd, toen hij op zijn knie werd geraakt door Djené Dakonam. Niet veel later werd hij vervangen door Yeremi Pino. Hoe ernstig de schade precies is moet nog blijken. Mocht Danjuma niet in staat zijn om komende week aan te sluiten bij het Nederlands elftal, dan is dat een nieuwe tegenvaller voor Van Gaal. Eerder zag de bondscoach Cody Gakpo al uitvallen met een blessure. Beide spelers fungeren doorgaans als linksbuiten, waardoor Van Gaal naar een alternatief op zoek zal moeten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Danjuma sloot tijdens de afgelopen WK-kwalificatieduels aan als vervanger van Gakpo, nadat de PSV'er het kamp van Oranje geblesseerd moest verlaten na een tegen Letland opgelopen blessure. Danjuma mocht het tegen Gibraltar vervolgens een half uur laten zien en maakte daarin indruk. De buitenspeler nam onder meer een treffer voor zijn rekening in het met 6-0 gewonnen duel. Ditmaal besloot Van Gaal hem meteen op te nemen in de selectie. In totaal selecteerde Van Gaal 24 spelers.