Venezia en Ridgeciano Haps zorgen voor stunt tegen AS Roma

Zondag, 7 november 2021 om 14:25 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:31

AS Roma blijft wisselvallig presteren in de Serie A. Het team van trainer Jose Mourinho leed zondag bij Venezia alweer de derde nederlaag in de laatste vijf competitieduels: 3-2. Door de nederlaag blijft AS Roma vijfde in de Serie A, al kan Lazio later vandaag bij winst op Salernitana nog over de stadsgenoot heengaan: negentien om achttien punten. AS Roma wacht na de interlandperiode een uitwedstrijd tegen laagvlieger Genoa.

AS Roma, met Rick Karsdorp in de basisopstelling, liep na 2 minuten en 39 seconden reeds achter de feiten aan. Na een vrije trap was Mattia Caldara eerder bij de bal dan Bryan Cristante en werkte hij de bal achter Rui Patricio: 1-0. Het team van Mourinho wist echter in de slotminuten voor de pauze voor de ommekeer te zorgen, nadat een inzet van Tammy Abraham halverwege de eerste helft al op de paal was geëindigd.

Doelman Sergio Romero redde half op een kopbal van Abraham, waarna Eldor Shomurodov de rebound verzilverde: 1-1. Niet veel later was de wisselwerking andersom: Abraham controleerde een voorzet van Shomurodov met de borst, ontdeed zich van Pietro Ceccaroni en maakte van enkele meters afstand zijn derde competitietreffer van het seizoen: 1-2. Het was pas de eerste keer sinds februari, tegen Udinese, dat AS Roma in de eerste helft van een competitiewedstrijd tot twee doelpunten kwam.

Venezia, dat maar een punt aan de laatste drie duels had overgehouden, kwam vlak na rust goed weg toen Ridgeciano Haps op de doellijn op acrobatische wijze een kopbal van Shomurodov onschadelijk maakte. Een belangrijk moment, omdat de thuisploeg de wedstrijd in het restant van de tweede helft naar zich toetrok. Na een onhandige overtreding van Caldara op Cristante benutte Mattia Aramu een strafschop, 2-2, en een kwartier voor tijd profiteerde David Okereke van onachtzaamheid in de Romeinse defensie: 3-2.