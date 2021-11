Almere City kan zege geen vervolg geven en ziet laatste plaats naderen

Zondag, 7 november 2021 om 14:11 • Chris Meijer • Laatste update: 14:27

Almere City FC is er zondagmiddag niet in geslaagd om zijn tweede overwinning op rij te boeken. De ploeg van trainer Gertjan Verbeek kwam in het Yanmar Stadion nog wel op voorsprong tegen ADO Den Haag, maar ging uiteindelijk met 1-3 onderuit. Voorlopig blijft Almere City daardoor steken op de achttiende plaats, met een voorsprong van slechts twee punten op hekkensluiter FC Dordrecht. ADO klimt daarentegen naar de achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Almere City won afgelopen maandag op bezoek bij Helmond Sport (met 1-2) voor het eerst sinds 4 september weer eens en ging ook tegen ADO uitstekend van start. Na twaalf minuten spelen was Lance Duijvestijn het eindstation van een snelle counter van de thuisploeg. De aanvallende middenvelder werd bediend door Jonas Arweiler en schoot vervolgens de club waar hij negen jaar in de jeugdopleiding speelde op achterstand. Ondanks de vroege achterstand stelde ADO nog voor rust orde op zaken.

Met 36 minuten op de klok werd een voorzet van Jamal Amofa bij de tweede paal teruggelegd door Samy Bourard, waardoor Sem Steijn de bal tegen de touwen kon werken. Thomas Verheydt zette zijn oude club vier minuten later op achterstand, door een scherp aangesneden vrije trap van Ricardo Kishna binnen te schieten. Via Kishna, Steijn en Verheydt kreeg ADO grote mogelijkheden om al vroeg in de tweede helft weg te lopen bij Almere City, maar de thuisploeg bleef uiteindelijk lang in de wedstrijd.

Almere City dacht met nog een kwartier te gaan op gelijke hoogte te komen via Maarten Pouwels, maar zijn doelpunt werd door scheidsrechter Martin van den Kerkhof geannuleerd omdat ADO-doelman Luuk Koopmans gehinderd werd. Nadat Evan Rottier nog in het zijnet had geschoten, besliste Vicente Besuijen het duel in de blessuretijd definitief. Doelman Agil Etemadi ging bij een hoekschop mee in de jacht op de gelijkmaker, waardoor zijn doel leeg was toen ADO de bal veroverde. Invaller Besuijen kon de eindstand daardoor op 1-3 bepalen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 14 9 4 1 17 31 2 Excelsior 14 9 1 4 14 28 3 FC Emmen 14 8 2 4 9 26 4 De Graafschap 14 8 2 4 6 26 5 Jong Ajax 14 8 1 5 9 25 6 FC Eindhoven 14 7 2 5 5 23 7 Roda JC Kerkrade 13 6 3 4 7 21 8 ADO Den Haag 14 8 2 4 9 20 9 Jong AZ 14 6 1 7 -2 19 10 FC Den Bosch 14 6 1 7 -5 19 11 NAC Breda 14 5 3 6 2 18 12 Jong PSV 14 5 3 6 0 18 13 Jong FC Utrecht 14 5 3 6 -3 18 14 MVV Maastricht 13 6 0 7 -16 18 15 VVV-Venlo 14 5 1 8 -5 16 16 Telstar 14 4 4 6 -13 16 17 Helmond Sport 14 4 2 8 -8 14 18 Almere City FC 14 3 3 8 -6 12 19 TOP Oss 14 3 2 9 -10 11 20 FC Dordrecht 14 2 4 8 -10 10