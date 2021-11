Strand Larsen weet nieuwe afgang maar net te voorkomen bij afscheid Robben

Zondag, 7 november 2021 om 14:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:24

FC Groningen heeft opnieuw geen zege weten te boeken in de Eredivisie. De ploeg van trainer Danny Buijs bleef op eigen veld steken op een 1-1 gelijkspel tegen RKC Waalwijk. Michiel Kramer leek lange tijd de man van de wedstrijd te worden, maar moest toezien hoe invaller Jörgen Strand Larsen in de slotfase alsnog een punt redde voor de Groningers. Voor aanvang van het duel in de Euroborg werd uitgebreid stilgestaan bij het afscheid van Arjen Robben. De aanvaller besloot afgelopen zomer een punt achter zijn carrière te zetten en werd bedankt voor bewezen diensten. Door de puntendeling blijven beide ploegen steken op elf punten uit twaalf duels.

De Waalwijkers reisden ongetwijfeld met veel vertrouwen af naar Groningen, daar tegen geen enkele ploeg meer punten werden gepakt in de Eredivisie dan tegen de ploeg van Buijs. De Brabanders wisten 65 punten te veroveren in de voorgaande 45 duels. Bovendien wist Groningen dit seizoen pas twee keer te winnen, van AZ en SC Cambuur. Ook zondagmiddag kwam de thuisploeg al snel onder druk te staan, toen Saïd Bakari in de beginfase van het duel ternauwernood kon worden afgestopt door doelman Peter Leeuwenburgh. Aan de andere kant dook Tomás Suslov gevaarlijk op voor het doel van RKC, maar zijn schot werd geblokt door Shawn Adewoye.

Na een kwartier spelen greep RKC alsnog de voorsprong. Na een snelle spelhervatting van doelman Etienne Vaessen, zette Jens Odgaard met een steekbal Kramer vrij voor Leeuwenburgh. De spits faalde niet en schoot raak in de linkerhoek: 0-1. Het duurde tot de blessuretijd van de eerste helft totdat Groningen daar iets tegenover zette. Na een voorzet van Cyril Ngonge zag Bart van Hintum zijn poging ternauwernood gestopt worden door Vaessen. Ook bij het begin van de tweede helft stond de goalie van RKC goed opgesteld, toen Suslov het tevergeefs probeerde met een volley.

In het tweede bedrijf veranderde weinig aan het spelbeeld. Groningen bleef kwetsbaar in defensief opzicht en moest toezien hoe Bakari na een uur spelen maar net kon worden afgestopt toen hij alleen op Leeuwenburgh af ging. Buijs greep vervolgens in en bracht onder meer Strand Larsen binnen de lijnen voor Daleho Irandust. RKC leek het duel niet veel later te beslissen via Bakari, die een voorzet van richting veranderd zag worden door Marin Sverko, maar zijn inzet belandde op het dak van het doel. Toen Groningen zich in de slotfase nog eenmaal oprichtte volgde het punt alsnog. Na een voorzet vanaf de rechterkant van het veld van Mohamed El Hankouri gleed Strand Larsen binnen: 1-1.