Andriy Shevchenko keert voor eerste klus als clubtrainer terug naar Italië

Zondag, 7 november 2021 om 13:48 • Chris Meijer

Andriy Shevchenko is de nieuwe trainer van Genoa, zo maakt de Italiaanse club via de officiële kanalen bekend. De Oekraïense oud-spits is de opvolger van Davide Ballardini, die zijn congé kreeg na de teleurstellende seizoenstart. Shevchenko was het meest recent werkzaam als bondscoach van het nationale team van Oekraïne, een functie die hij afgelopen zomer na het EK verliet.

Genoa is de eerste club in de trainerscarrière van de 45-jarige Shevchenko. Hij begon in 2016 aanvankelijk als assistent bij de nationale ploeg van Oekraïne en werd na enkele maanden gepromoveerd tot bondscoach. Hij bereikte met Oekraïne het EK van afgelopen zomer, waarop Oranje in de groepsfase de tegenstander was. De ploeg van Shevchenko bereikte de kwartfinale van het toernooi, waar Engeland uiteindelijk met 0-4 te sterk was. Shevchenko besloot na het EK zijn contract niet te verlengen.

Daardoor kan hij nu beginnen aan zijn eerste klus als clubtrainer, daar hij bij Genoa zijn handtekening heeft gezet onder een tot medio 2024 lopend contract. Het betekent dat Shevchenko terugkeert naar Italië, waar hij tussen 1999 en 2006 en in het seizoen 2008/09 furore maakte bij AC Milan. De oud-spits - die verder voor Dynamo Kiev en Chelsea speelde - is de opvolger van Ballardini, die in december van vorig jaar werd aangesteld bij Genoa en i Grifone vorig seizoen in de Serie A wist te houden.

De seizoenstart - met één zege, zes remises en vijf nederlagen - maakte een einde aan de vierde termijn van Ballardini als trainer van Genoa. Uiteindelijk vormde een 2-2 gelijkspel afgelopen vrijdag definitief de druppel voor de clubleiding om Ballardini de laan uit te sturen. Genoa werd onlangs overgenomen door het Amerikaanse 777 Partners, dat grote ambities met de club uit Genoa heeft. Het eerste teken van die hoge ambities, is dus de aanstelling van Shevchenko.