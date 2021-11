Familie Nouri en Ajax bereiken akkoord over schadevergoeding

Zondag, 7 november 2021 om 13:13 • Laatste update: 13:40

De familie van Abdelhak Nouri en Ajax hebben een akkoord bereikt over een schadevergoedingsregeling, zo meldt de NOS. Beide partijen steggelden de afgelopen vier jaar over een schadevergoedingsregeling en een arbitragezaak leek dit geschil te moeten gaan oplossen. Nu de familie Nouri en Ajax alsnog een akkoord hebben bereikt, is een arbitragezaak van de baan.

Nouri ging in juli 2017 naar de grond in een oefenduel met Werder Bremen. Zijn hart stond stil, met ernstige en blijvende hersenbeschadiging als gevolg. Een jaar na het incident erkende Ajax de volledige aansprakelijkheid en gaf de club toe dat de behandeling op het veld niet adequaat is geweest. Nouri is zijn salaris sindsdien blijven ontvangen tot het moment dat zijn contract in de zomer van vorig jaar afliep. Omdat Ajax de volledige aansprakelijkheid heeft erkend, moest er een financiële regeling komen voor Nouri.

Er werd echter aanvankelijk geen akkoord bereikt tussen Ajax en de familie Nouri over de hoogte van de schadevergoedingsregeling. Om die reden werd in januari van dit jaar bekend dat de familie Nouri een arbitragezaak tegen Ajax had aangespannen, iets dat algemeen directeur Edwin van der Sar eerder al ‘waarschijnlijk’ had genoemd. Deze arbitragezaak had in oktober moeten dienen, maar nu blijken beide partijen elkaar alsnog gevonden te hebben.

De NOS meldt dat de schadevergoedingsregeling gaat om ‘de kosten van zijn verzorging, het verlies van zijn verdienvermogen en de vergoeding van immateriële schade in de vorm van smartengeld’. Het bedrag waarover de familie Nouri en Ajax het eens zijn geworden, zal niet bekend worden gemaakt. Volgens de NOS is de neurologische situatie van Nouri onveranderd. Het gaat thuis beter met hem, al moet hij nog steeds 24/7 verzorgd worden. Nouri is ‘rustig, maar ook alert’, kan emoties als lachen en huilen laten zien en communiceert met gezichtsuitdrukkingen.