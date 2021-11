Schmidt voert één wijziging door in jacht op koppositie in de Eredivisie

Zondag, 7 november 2021

Roger Schmidt heeft de opstelling van PSV bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. De Duitse oefenmeester kan door een waslijst aan geblesseerden niet beschikken over een groot aantal spelers en heeft mede daarom twee jeugdspelers bij de selectie gehaald. Bij een zege mag PSV zich voor even koploper van de Eredivisie noemen. Lijstaanvoerder Ajax speelt om 20.00 uur thuis tegen Go Ahead Eagles. Het treffen met de Limburgers begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel.

Met Mario Götze (ziek), Noni Madueke (hamstring), Cody Gakpo (enkel), Ryan Thomas (knie) en Davy Pröpper (enkel) ontbraken er donderdag in de uitwedstrijd tegen AS Monaco (0-0) in de Europa League al een groot aantal spelers. Tot overmaat van ramp kwamen daar Yorbe Vertessen en Carlos Vinícius bij, die de strijd vroegtijdig moesten staken. "Yorbe kreeg zaterdag al een tik op zijn ribben en vandaag weer", vertelde Schmidt na afloop van het gelijkspel. Vinícius had last van een krampaanval, zo vulde Schmidt aan.

Vinícius is echter fit genoeg om te starten en vormt een aanvalsduo met Eran Zahavi. PSV lijkt aan te treden in de bekende 4-2-2-2-formatie, waarbij Ibrahim Sangaré, Érick Gutiérrez, Mauro Júnior en Phillipp Mwene tussen de defensie en de aanvallers spelen. Dat betekent dat Marco van Ginkel opnieuw genoegen moet nemen met een plek op de reservebank. Götze is er in tegenstelling tot het duel in Monaco wel bij, maar begint eveneens op de bank. Vertessen is niet fit genoeg gebleken en zit niet bij de selectie. Ook Armando Obispo is er niet bij.

In tegenstelling tot het duel in Monaco is er dus één wijziging aan de aftrap van PSV. Mauro Júnior neemt de plek in van de geblesseerde Vertessen. Schmidt heeft met Johan Bakayoko en Ismael Saibari twee jeugdspelers bij de selectie gehaald. Bij de thuisploeg is het een bijzondere wedstrijd voor Nigel Lonwijk. De verdediger, die wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers, staat voor zijn basisdebuut. Lonwijk doorliep de volledige jeugdopleiding van PSV, alvorens hij in 2020 naar Engeland verkaste.

Opstelling PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Gutiérrez; Mauro Júnior, Mwene; Vinícius, Zahavi