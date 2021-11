Lodewijks weerspreekt Van Gaal: ‘Hij lijkt nu ineens het achtste wereldwonder’

Mark Flekken was al langer in beeld bij het Nederlands elftal, zo vertelt Patrick Lodewijks in het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN. Lodewijks was tussen 2018 en afgelopen zomer keeperstrainer bij Oranje, maar moest na de komst van Louis van Gaal plaatsmaken voor Frans Hoek. Flekken werd in de vorige interlandperiode in oktober voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal en behoort nu andermaal tot de selectie voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Montenegro en Noorwegen.

“We zijn heel goed in snel te roepen dat het allemaal niet zo goed is. Welk land heeft nu twee talentvolle jonge, goede keepers, die op een hoog niveau spelen? Ik heb daar wel vertrouwen in. Flekken, ja. Ook in hem”, begint Lodewijks als de keepers van Oranje ter sprake komen, waarmee hij aanvankelijk doelt op Justin Bijlow (Feyenoord) en Joël Drommel (PSV). Lodewijks krijgt de vraag of hij Flekken al kende. “Ja, natuurlijk. Kom op. Hij lijkt nu ineens het achtste wereldwonder.”

Van Gaal noemde Flekken een ‘echte Van Gaal-keeper’ en bestempelde de doelman van SC Freiburg als ‘zijn ontdekking’. “Hij heeft een tijd niet gespeeld. Als je keeperstrainer bent bij de KNVB, ga je kijken wat je nog meer hebt”, geeft Lodewijks te kennen. “We hadden ook een jongen in Griekenland (Celtic-doelman Vasilios Barkas, red.), die zowel een Nederlands als een Grieks paspoort had. Hij koos uiteindelijk voor Griekenland. Zo hebben we ook een jongen in Nieuw-Zeeland gehad. Flekken was in beeld, stond op de scoutingslijst. Maar hij heeft een jaar geleden zijn elleboog nog gebroken, dus hij heeft een hele tijd niet gespeeld. Dan ga je kijken naar wat je beschikbaar hebt. Elke bondscoach maakt zijn eigen afweging.”

Hans Kraay junior vraagt aan Lodewijks of Van Gaal niet verplicht is om zijn beste twee keepers op te roepen, in zijn ogen Bijlow én Jasper Cillessen. “Ik ga niet discussiëren over welke keepers de bondscoach selecteert”, antwoordt Lodewijks. “Jasper heeft een beroerde zomer gehad, is vervolgens in de voorbereiding weer geblesseerd geraakt en speelt nu. Ik weet niet waarom de keuze niet op hem is gevallen. Maar het proces met Justin liep al langer. Er zijn in het verleden ook keuzes gemaakt: halen we hem erbij? Of is er een belangrijke periode bij Jong Oranje waar hij kan spelen? Op dat moment had hij net een blessureperiode achter de rug en net een paar wedstrijden gespeeld. Dan maak je de keuze wat het beste voor hem is.”

“Als Cillessen in de voorbereiding niet geblesseerd was geraakt, had hij er nu misschien wel bij gezeten. Geen idee. Ik denk dat er geen discussie is over de kwaliteiten van Jasper”, vervolgt Lodewijks. Kraay vindt het vreemd dat Cillessen de afgelopen maanden niet meer werd opgenomen in de selectie van Oranje. De doelman van Valencia behoorde nog wel tot de EK-selectie, maar liep vervolgens het coronavirus op en werd daarna door toenmalig bondscoach Frank de Boer uit het keurkorps verwijderd.

“Hij speelt nu zes competitiewedstrijden achter elkaar en is gekozen tot de beste keeper van de maand in Spanje: dan kun je toch wel keepen? Dan kun je er toch wel in komen als er iets met Bijlow gebeurt?”, vraagt Kraay zich af. “Er gaan geruchten en verhalen dat hij slecht zou kunnen omgaan met zijn rol als reservekeeper. Daar geloof ik niet in, want volgens mij is hij helemaal geen vervelende jongen. Hij heeft 61 interlands gespeeld en heeft het Nederlands elftal zelden tot nooit in de steek gelaten. Het is toch een uitstekende keeper?”