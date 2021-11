‘Je ziet zelden zo’n bescheiden afscheid voor zo‘n grote speler’

Zondag, 7 november 2021 om 12:40 • Laatste update: 12:44

Arjen Robben heeft zondagmiddag voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk officieel afscheid genomen van de fans van FC Groningen. De 37-jarige oud-aanvaller, die aan het einde van vorig seizoen officieel een punt achter zijn loopbaan zette, liep een ereronde door het Hitachi Stadion. ESPN-verslaggever Cristian Willaert zag dat Robben daarbij zijn emoties wegslikte.

Robben ontving eerst in de middencirkel een boeket en een schilderij met een beeltenis van hem in het shirt van FC Groningen. “Ik heb het veel vaker gezegd: ik had heel graag als speler hier afscheid willen nemen, nog één keer die bal tegen de touwen knallen. Dat is er niet van gekomen. Desondanks ben ik heel erg dankbaar voor alle steun, de warmte die ik altijd gevoeld heb vanuit supporters. Ik heb me altijd enorm gewaardeerd gevoeld”, zei Robben tegen het publiek. De supporters hielden een spandoek omhoog met de tekst: ‘Voor ons telt maar één ding: jij kwam terug, terug naar waar je ooit begon. Voor ons groen-wit. Arjen bedankt!’

?? Arjen Robben heeft afscheid genomen bij @fcgroningen: "Ik heb alles gegeven, dit was hem." pic.twitter.com/5lpxn113Ye — ESPN NL (@ESPNnl) November 7, 2021

Mark-Jan Fledderus nam vervolgens namens FC Groningen het woord. “Ik hoop dat dit geen afscheid is, maar dat we je nog wel vaker zien”, sprak de technisch directeur, voordat Robben aan een ereronde door het stadion begon. Deze werd gadegeslagen door Willaert en Simon Cziommer, die namens ESPN bij het duel aanwezig zijn. “Toen Arjen Robben het veld opkwam, regende het”, gaf Willaert te kennen. “Hij krijgt het cadeau, het wordt droog en de zon breekt een beetje door: dat is tekenend wat deze man voor FC Groniningen heeft betekend, toen en zeker ook vorig jaar. Niet zozeer sportief op het veld, maar met zijn uitstraling.”

“Dat klopt”, reageerde Cziommer. “Het is zo zonde... We hadden er allemaal op gehoopt. Ik weet niet de eerste uitzending van ESPN, toen we wisten dat hij terugkwam op het veld. Hoe hoopvol we waren. Jammer genoeg is het niet gelukt. Maar er is één ding zeker: de club en hij hebben er alles aan gedaan. Uiteindelijk heeft hij nog zijn steentje bijgedragen door de club op de juiste weg te helpen, ondanks dat hij niet op het veld stond.”

“Hij is een waanzinnige speler. Ik ben even aan het rondkijken, maar de tribunes hebben allemaal al een naam. Misschien wordt het stadion wel naar Arjen Robben vernoemd, daar ben ik wel benieuwd naar. De invloed en de waarde die hij heeft voor deze club, is niet te schetsen”, vervolgde Cziommer. Willaert haakte in: "Je ziet zelden zo’n bescheiden afscheid voor zo‘n grote speler."

“Daarom moeten we veel vaker stilstaan bij een speler als Arjen, want zelf doet hij dat niet”, benadrukte Cziommer. “Hij zoekt het niet op. Overal is hij gewaardeerd geweest. In Duitsland werd hij altijd neergezet als een van de belangrijke mannen van Bayern München. Dat is de grootste club, maar tegelijkertijd ook de club waar iedereen een hekel aan heeft. Er is een bepaalde jaloezie, Bayern is FC Hollywood. Maar hij paste daar niet in.”

Willaert zag op de tribunes van het Hitachi Stadion ‘een bepaalde verwondering’. “Nee, het is eigenlijk een soort... Verdriet wil ik het niet noemen. Maar ze kijken treurig, dat ze niet meer van hem hier op het veld hebben kunnen zien”, zei Cziommer. Willaert: “Ook een soort ingetogen respect, dat is wel mooi. Ik heb geprobeerd in zijn gezicht te kijken en hij slikt de emotie een beetje weg, hij houdt het een beetje binnen.” Daarmee is Cziommer het eens: “Dat hoort bij hem. Hij houdt er niet van, dit alles is te veel voor hem. Mensen hoeven hem niet zo persoonlijk te zien, maar als sporter en goed mens. Dat zie je hier ook weer. Hij wist ook al dat dit moment er een tijdje aan zit te komen.”