Ron Jans: ‘Bij wedstrijden alleen nog maar thuispubliek toelaten’

Zondag, 7 november 2021 om 12:16 • Laatste update: 12:19

Het lijkt maar niet op te houden met het supportersgeweld in en rond de stadions in Nederland. Ook vrijdagavond ging het weer mis, toen supportersbussen van Heracles Almelo na afloop van de Twentse derby werden bekogeld met stenen. Een aantal bussen raakte daarbij beschadigd en meerdere ruiten werden ingegooid. Volgens Ron Jans zit er maar één ding op en dat is voortaan de toegang verbieden voor uitsupporters, zo vertelde hij bij Goedemorgen Eredivisie.

Tijdens de wedstrijd werden fans van FC Twente bekogeld door supporters van Heracles, waarna het ook na de wedstrijd onrustig bleef rondom de Grolsch Veste. Zo werd er een nitraatbom gegooid en moesten bussen met Heracles-supporters het ontgelden. "We zaten gisteren (zaterdag, red.) met de directie bij elkaar. Het is heel vervelend, maar bij wedstrijden komt voortaan alleen nog maar thuispubliek", aldus Jans. "Dan ben je een heleboel gedoe kwijt en kun je je focussen op andere dingen. Er moet iets gebeuren, want elk weekend gebeuren er incidenten. Het is niet de ideale oplossing, maar het zou enorm veel helpen."

FC Twente had voor aanvang van de Twentse derby een net gespannen voor het uitvak, om te voorkomen dat er van alles naar beneden zou worden gegooid in het kidsvak van de thuisploeg. Dat net werd echter al snel verwijderd door supporters van Heracles. Ook na afloop van het duel ging het mis. "We waren nog geen vijftig meter weg en toen zagen we dat ze er stonden", vertelt een Heracles-fan tegen TC Tubantia. "Ze gooiden met vuurwerk naar de bussen. Toen wij er langs kwamen, begon alles te knallen. Het was een en al paniek, kinderen waren aan het huilen, de gordijnen wapperden naar buiten, moeders waren overstuur. Het was niet leuk meer. Heel triest."

Busvervoerder Brookhuis uit Oldenzaal, die een groot gedeelte van de bussen leverde om de supporters van Heracles te vervoeren, betwijfelt of touringcarbedrijven straks nog wel willen rijden als het vandalisme aanhoudt. "Voordat we die nieuwe ruiten erin hebben, zijn we drie dagen verder.” En een bus die niet rijdt, levert niets op", vertelt Koen Ziemerink. "Tegen wie moeten we aangifte doen? Heracles is de opdrachtgever, maar dit waren fans van FC Twente. Maar wat kan FC Twente er aan doen? Mensen lijken wel gek geworden. Alsof ze zich af willen reageren."