Vink geniet van stormachtige ontwikkeling: ‘Hij heeft iets Timber-achtigs'

Zondag, 7 november 2021 om 11:22 • Laatste update: 11:30

Marciano Vink heeft vrijdagavond genoten van het optreden van Mees Hilgers. De centrumverdediger van FC Twente nam tegen Heracles Almelo (1-0) het enige doelpunt voor zijn rekening en heeft zich razendsnel ontpopt tot vaste waarde in het elftal van trainer Ron Jans. Vink gaat zelfs een stapje verder en ziet in Hilgers bepaalde kenmerken die Jurriën Timber ook heeft, zo vertelt hij zondag bij Goedemorgen Eredivisie.

"Toen ik vorig jaar bij FC Twente begon, hadden we bijna geen spelers", vertelt Jans, die eveneens te gast was in het voetbalpraatprogramma. "Toen kwamen er ook jeugdspelers bij. Een aantal daarvan ontwikkelt zich heel goed. Dat zijn heerlijke gasten om mee te werken en daar is Mees er een van. Toen ik hem voor het eerst sprak zei hij dat hij basisspeler wilde worden en doelpunten wilde maken. Ik heb toen gezegd dat hij ze maar eerst moest zien te voorkomen als verdediger. Hij is net als Jurriën Timber, die maken niet van die wilde, domme, overbodige overtredingen. Ze zitten wel kort, maar dat doen ze heel goed. Timber is overigens wel een stapje verder."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Vink is te spreken over de ontwikkeling van de verdediger, die tegen Heracles terugkeerde op zijn vertrouwde positie in het hart van de defensie. "Wat grappig dat je dat zegt, want dat wilde ik ook net zeggen", vult Vink de trainer van Twente aan. "Hij had in de eerste helft aan de zijkant een Timber-achtige actie, waarbij hij de bal achter zijn standbeen aannam. Hij heeft iets Timber-achtigs. Het kunnen inschatten waar een situatie gevaarlijk gaat worden, zonder dat je een tackle hoeft te maken of vol het duel in hoeft te gaan. Dat heeft hij ook. We hebben het er hier de afgelopen weken ook weleens over gehad. Je zit toch naar een ontwikkeling te kijken van een hele goede speler."

Hilgers zelf verscheen vrijdagavond met een grote lach voor de camera van ESPN, nadat hij zijn eerste Eredivisiedoelpunt had gemaakt tegen de rivaal uit Almelo. "Dit was mijn negende basiswedstrijd", aldus de centrumverdediger. "Ik hoorde het al een paar keer op de club voorbij komen dat het tijd werd om te scoren. Het is mooi om, zeker in de derby, een keer te prikken." De verdediger ging in de tweede helft naar de grond en moest zich na ruim een uur laten wisselen, maar gaf na afloop aan dat het meeviel. "Kramp in beide kuiten", zei hij. "Nee, ik kreeg wel een doodtrap, maar ik kon nog op mijn benen staan. Dat was niet de reden dat ik eraf ging."