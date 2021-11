Roy Keane en Micah Richards voeren verhitte discussie over Van de Beek

Zondag, 7 november 2021 om 10:45 • Chris Meijer • Laatste update: 11:08

Roy Keane denkt dat Donny van de Beek absoluut niet de problemen bij Manchester United kan oplossen. Collega-analist Micah Richards bracht de naam van de middenvelder ter sprake in de studio van Sky Sports, tot verbazing van Keane. In een verhitte discussie benadrukte de oud-middenvelder van Manchester United dat Van de Beek vorig seizoen ‘erg middelmatig’ was, toen hij wel geregeld speelminuten kreeg.

Manchester United verloor zaterdag met 0-2 van Manchester City en de door het publiek op Old Trafford toegezongen Van de Beek kreeg tien speelminuten als invaller. Richards - voormalig verdediger van onder meer Manchester City - gooide de naam van Van de Beek op tafel tijdens de analyse op Sky Sports en benadrukte dat Manchester United 120 miljoen euro aan hem en Jadon Sancho heeft gespendeerd. “Zeg je dat Van de Beek de oplossing is?”, reageerde een verbaasde Keane op de claim van Richards.

It's getting very heated between Roy Keane and @MicahRichards after full time when Micah mentioned Donny van de Beek needing a chance ???? pic.twitter.com/rHl32Dglvl — Football Daily (@footballdaily) November 6, 2021

“Van de Beek speelde tegen het einde van vorig seizoen en toen was hij middelmatig, heel middelmatig”, verduidelijkte Keane. Van de Beek had vorig seizoen in de laatste fase van het seizoen drie basisplaatsen: twee in de Premier League en één in de Europa League. Totaal kwam hij in zijn eerste seizoen in Engeland tot 36 officiële wedstrijden, waarvan 15 als basisspeler. Dit seizoen staat de teller pas op vijf duels en twee basisoptredens.

“Hij moet een kans krijgen. We spraken over Fred en Scott McTominay, het komt altijd op hetzelfde neer”, zei Richards vervolgens. Keane noemde de 39 miljoen euro die Manchester United naar Ajax overmaakte voor Van de Beek een drop in the ocean. “Jack Grealish kostte 117,5 miljoen euro en zat nu op de bank bij Manchester United.” Richards reageerde: "We zeggen constant dat Solskjaer alleen met Fred en McTominay speelt. McTominay is een getalenteerde speler, die het moeilijk heeft in dit team. Maar waarom speelt hij niet met Van de Beek?"

Ook in het programma talkSPORT was Van de Beek onderwerp van gesprek. “We hebben over dit seizoen gesproken en er zijn geen excuses”, sprak Jamie O’Hara, oud-middenvelder van Arsenal en Tottenham Hotspur. “Zelfs Solskjaer zei: ‘Er zijn geen excuses. We hebben een goed team, we hebben Ronaldo: we zijn er’. Ze hebben tachtig miljoen euro uitgegeven aan Jadon Sancho en nadat hij voor Solskjaer is gaan spelen, is hij uit de Engelse selectie verdwenen.”

“Deze man (Solskjaer, red.) vermoordt spelers. Van de Beek was genomineerd voor de Ballon d’Or en krijgt nu niet eens speelminuten! Er blijven veel dingen onder de radar”, vervolgt O’Hara. “Als dit bij José Mourinho zou gebeuren, zouden mensen op de deur kloppen en zeggen: ‘Wat doe je met deze speler?!’ Sancho is dankzij Solskjaer niet opgenomen in de selectie van Engeland en dat is niet goed.”