Hans Kraay junior: ‘Het was verschrikkelijk, alsof hij van de duikplank af ging’

Hans Kraay junior heeft met verbazing gekeken naar het optreden van Timon Wellenreuther tegen Sparta Rotterdam. De doelman van Willem II kwam zaterdagavond in het met 0-3 verloren duel in Tilburg niet heel sterk voor de dag en werd die keer geklopt uit een kopbal. Bart Vriends scoorde twee keer, waarna ook Emanuel Emegha nog een duit in het zakje deed namens de Rotterdammers. Het kwam de van Anderlecht gehuurde keeper zondagmorgen op kritische woorden te staan tijdens Goedemorgen Eredivisie.

Na ruim een kwartier ging het voor de eerste keer mis, toen Vriends Wellenreuther te slim af was na een indraaiende voorzet van Bryan Smeets. De centrumverdediger hoefde enkel te verlengen om de openingstreffer op het bord te zetten. "Wellenreuther was de redding van Willem II een beetje, want die hebben het echt zwaar gehad met de keepers", begint Kraay jr. nog positief over de goalie. "Dat is niet heel lekker gegaan vorig seizoen. Wellenreuther was geweldig, een beetje een ijshockeykeeper. Ik heb hem ook een paar keer bewierookt. Hij heeft zo verschrikkelijk goed gekeept. Dat Neuer-achtige ijshockey keepen."

Ook de tweede treffer van Sparta kwam van Vriends, die raak kopte uit een corner van Sven Mijnans. Tien minuten voor tijd leek Wellenreuther bij de 0-3 te twijfelen, toen Emegha een indraaiende voorzet van Vito van Crooij schampte. "Wat hij in de lucht laat zien...", vervolgt Kraay jr. "Het was echt verschrikkelijk, alle drie de goals. Alsof hij van de duikplank af gaat. Wat komt hij daar doen? Komen, niet komen. Alles is half. Wij hebben zo ongelooflijk veel slechte keepers met hoge ballen."

Patrick Lodewijks, die eveneens aanschoof in het voetbalpraatprogramma, neemt het deels voor de doelman van Willem II op. "Ja, wat is schuld?", aldus de oud-doelman van Feyenoord, FC Groningen en PSV. "Die tweede tegengoal is denk ik een gevolg van die eerste: het is net niet helemaal goed gegaan, ik laat het nou de verdedigers even oplossen. Hij staat wat ver naar achteren. Maar waar niet over gesproken wordt, die eerste en die derde goal komen voort uit geweldige voorzetten. Strak, net achter de verdediging. Het is heel lastig om daar te komen. Als zo'n bal naar de tweede paal gaat kun je jezelf iets meer tijd 'kopen'."