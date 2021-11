‘Vertessen en Ihattaren hadden het droomkoppel van PSV moeten worden’

Zondag, 7 november 2021 om 10:01

Yorbe Vertessen en Mohamed Ihattaren vormden in de jeugd van PSV een gevreesd duo. De twee speelden in diverse jeugdelftallen van de Eindhovense club en maakten indruk. Het was voor PSV de ultieme kroon op de jeugdopleiding geweest als Vertessen-Ihattaren het aanvalsduo van het eerste elftal was geworden, maar het liep allemaal anders. Vertessen pakt geregeld zijn speelminuten, maar Ihattaren vertrok roemloos uit Eindhoven.

“Het was een fantastisch duo. Zodra Mo de bal kreeg, begon Yorbe al met sprinten. Die twee konden elkaar blindelings vinden”, beaamt voormalig PSV-trainer Peter Uneken zondag in gesprek met de NOS. “Mo was de meest explosieve van de twee, altijd aanwezig. Yorbe was juist vrij bedeesd, maar zo gevaarlijk door zijn snelheid en scoorde erop los in de jeugd. Zij hadden eigenlijk het droomkoppel van PSV moeten worden.”

A little bit of magic from Mo ??????#PSVBAR pic.twitter.com/MBO5s49jIM — PSV (@PSV) November 28, 2018

Ihattaren maakte al op zestienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste van PSV, maar Vertessen had langer de tijd nodig. “Yorbe is een rustige jongen en altijd vrij beschermend opgevoed en moest bij een volgende stap dikwijls uit zijn comfortzone worden gehaald. Dat koste allemaal tijd”, legt Uneken uit. Ook blessureleed speelde een rol, mede door zijn explosieve manier van spelen.

Vertessen doet het dit seizoen met vijf doelpunten en drie assists naar behoren, maar Uneken blijft kritisch. “Yorbe is heel doelgericht, maar zou nog veel meer het overzicht moeten houden. Hij heeft te veel kansen nodig. Zodra Yorbe voor de goal rustiger wordt, kan hij nog veel beter worden. Hij moet nog veel meer goals gaan maken.” Daar had een ploeggenoot als Ihattaren wellicht bij kunnen helpen. “Het is doodzonde hoe het nu met Mo gaat”, erkent Uneken.

“Hopelijk krijgt hij zijn loopbaan weer op de rit en komen hij en Yorbe elkaar nog een keer tegen. Wellicht bij PSV, ik zou het in ieder geval mooi vinden.” Ihattaren werd afgelopen zomer door PSV verkocht aan Juventus, dat hem vervolgens op huurbasis stalde bij Sampdoria. De club uit Genua constateerde al snel dat de aanvallende middenvelder enkele kilo’s te zwaar was en gaf hem een individueel trainingsschema om fit te worden. Vorige maand keerde Ihattaren plots terug naar Nederland. Het is onduidelijk hoe het met hem gaat.