Barcelona kan bizar genoeg compleet topelftal maken van afwezigen

Zondag, 7 november 2021 om 00:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:54

Niets lijkt Barcelona dit seizoen bespaard te blijven op blessuregebied. De Catalanen waren al geplaagd door een overvolle ziekenboeg, zaterdag tegen Celta de Vigo (3-3) kwamen daar tot overmaat van ramp ook Ansu Fati, Eric García en Nico González bij. Barcelona kan nu bizar genoeg een compleet topelftal samenstellen van alle geblesseerde spelers bij de club.

Barcelona maakt zich opnieuw zorgen om Fati. Het negentienjarige supertalent was net terug van een zware knieblessure en liet zich zaterdagmiddag tegen Celta gelden door op schitterende wijze het openingsdoelpunt te maken. Midweeks was de vleugelspits ook al van doorslaggevend belang door de enige treffer tegen Dynamo Kiev (0-1) voor zijn rekening te nemen. Tegen Celta greep Fati op slag van rust naar zijn hamstring bij een sprint. Barcelona bevestigt zaterdagavond laat dat de buitenspeler voor onbepaalde tijd uitgeschakeld is door een kwetsuur aan de bovenbeenspier.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Toen interim-trainer Sergi Barjuán zaterdagmiddag in de rust de kleedkamer binnenkwam, gaf ook García aan geblesseerd te zijn. De centrumverdediger moest met kuitklachten afhaken en zag vanaf de kant hoe ploeggenoot Nico in de tweede helft óók een kwetsuur opliep. De middenvelder kwam in de 57e minuut ongelukkig in botsing met Renato Tapia en greep naar zijn rechterknie. Barcelona heeft nog geen update gegeven over de blessures van García en Nico.

Als gezegd kan Barça inmiddels een elftal aan afwezige spelers samenstellen. Reservedoelman Neto meldde zich tegen Celta ziek, terwijl rechtsback Sergi Roberto de laatste drie duels moest missen vanwege een spierblessure aan het bovenbeen. Met Sergiño Dest, die rugklachten heeft, is er nog een back geblesseerd in de selectie van Barça. In het hart van de verdediging is naast García ook Gerard Piqué afwezig. De ervaren mandekker kampt met een rechterkuitverrekking en liet de laatste twee duels aan zich voorbijgaan.

Op het middenveld is naast Nico ook Pedri uitgeschakeld. De middenvelder lijkt de naweeën te ondervinden van het loodzware vorige seizoen en is al lange tijd uitgeschakeld met een hamstringblessure. Op de flanken raakte naast Fati ook Ousmane Dembélé deze week opnieuw geblesseerd. De Fransman maakte tegen Kiev na maanden afwezigheid zijn rentree en liep in zijn invalbeurt van 26 minuten een hamstringblessure op.

Barcelona moet voorin ook Sergio Agüero voorlopig missen. Bij de Argentijn voelde vorige week tegen Deportivo Alavés pijn op de borst en bleek na controle in het ziekenhuis een hartritmestoornis te hebben. Agüero is de komende drie maanden in ieder geval niet inzetbaar. In september was Barcelona Martin Braithwaite al kwijtgeraakt met een zware blessure aan de knie, waaraan de Deen geopereerd moest worden. Braithwaite wordt rond het begin van het volgende kalenderjaar terugverwacht.