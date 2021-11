‘Meest talentvolle verdediger van Zuid-Amerika’ (19) imponeert in Duitsland

Zondag, 7 november 2021 om 00:10 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:18

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de negentienjarige centrale verdediger Piero Hincapié, die afgelopen zomer schitterde tijdens de Copa América in het shirt van Ecuador. Bayer Leverkusen troefde in de zomer de nodige concurrentie af door zes miljoen euro te betalen aan Club Atlético Talleres en de mandekker tot de zomer van 2026 vast te leggen.

Toen Bayern München op 17 oktober Bayer Leverkusen met 5-1 versloeg in een wedstrijd tussen de, destijds, gedeelde koplopers van de Bundesliga, werd dit gezien als het zoveelste voorbeeld van hoe groot de kloof is tussen der Rekordmeister en de rest op nationaal niveau. Wat echter grotendeels werd genegeerd, was hoe knap het van Bayer Leverkusen was dat het in de eerste weken van het nieuwe seizoen gelijke tred kon houden met Bayern. Vooral de defensie van de ploeg van trainer Gerardo Seoane oogde tot die ruime nederlaag in de Allianz Arena zeer solide.

Doordat de broers Sven en Lars Bender hun voetbalcarrière beëindigden en de defensieve leider Aleksandar Dragovic vertrok naar Rode Ster Belgrado, vielen er afgelopen zomer in de verdediging gaten die sportief directeur Simon Rolfes moest dichten. Een gescheurde enkelband van Edmond Tapsoba gaf Seoane nog meer kopzorgen. Het talent uit Burkina Faso beleefde in 2020 als centrumverdediger zijn grote doorbraak bij Bayer Leverkusen. Werd de defensie van Bayer hierdoor de achilleshiel van de ploeg? Absoluut niet. Die Werkself ging de wedstrijd tegen Bayern in met slechts zes tegendoelpunten in de eerste zes Bundesliga-wedstrijden.

Als Bayer Leverkusen tegen de ploeg van trainer Julian Nagelsmann niet zonder een van zijn nieuwe talenten had aangetreden, dan had het misschien meer tegenstand kunnen bieden. Hincapié moest het duel in Beieren noodgedwongen missen, omdat hij vanwege interlandverplichtingen met Ecuador pas laat in Duitsland was teruggekeerd. Gezien de grote indruk die de stopper heeft gemaakt sinds hij afgelopen zomer in de BayArena arriveerde, had hij ongetwijfeld voor meer stabiliteit in de verdediging gezorgd. Leverkusen verloor dit seizoen pas één keer toen Hincapié in het veld stond en won zes van de negen wedstrijden waarin hij speelde. De centrale verdediger maakte in augustus voor circa zes miljoen euro de overstap van het Argentijnse Club Atlético Talleres.

Sommigen zullen zeggen dat het voor de negentienjarige verdediger te hoog gegrepen was om Robert Lewandowski, Serge Gnabry en Thomas Müller van het scoren af te houden, maar Hincapié heeft in zijn carrière al laten zien dat hij over de capaciteiten beschikt om het op te nemen tegen de beste aanvallers ter wereld. De tiener behoorde, zonder een interland achter zijn naam te hebben, tot de definitieve selectie van Ecuador voor de Copa América. Hij stond meteen in de basis voor de openingswedstrijd tegen Colombia. Hincapié speelde elke minuut mee op weg naar de kwartfinales. Tegenover Lionel Messi, Roberto Firmino en Vinícius Júnior liet de centrale verdediger zich zien met enkele indrukwekkende optredens.

“We hebben hem lange tijd in de gaten gehouden”, zei Rolfes op de website van Bayer Leverkusen toen de overstap van Hincapié naar de BayArena werd aangekondigd. “Zijn zeer goede prestaties tegen spelers van absolute wereldklasse op de Copa América bevestigden onze inschatting dat Piero een veelbelovende toekomst heeft.” Hincapié begon zijn voetbalopleiding bij de plaatselijke clubs CS Norte América en Deportivo Azogues, voordat hij op veertienjarige leeftijd werd opgepikt door Independiente del Valle. Hier kwam hij in de beste jeugdopleiding van het Ecuadoraanse voetbal te spelen.

Hincapié viel op als een typische moderne centrale verdediger, waarbij zijn vaardigheid met de bal aan zijn voeten een van zijn sterkste kanten was. Dat was ook te zien tijdens de Copa América, waar hij de meeste voorwaartse passes van alle verdedigers gaf tijdens de groepsfase (89) en waar hij zich uiterst kalm toonde wanneer hij in balbezit was. De jongeling moet met zijn 1 meter 84 harder werken dan andere centrumverdedigers om luchtduels te winnen, maar hij weet daarentegen veel te compenseren met zijn fysieke kracht.

Hincapié maakte zijn professionele debuut voor Independiente in augustus 2019, nadat hij eerder dat jaar als aanvoerder Ecuador Onder 17 naar een vierde plaats op het Zuid-Amerikaanse kampioenschap had geleid. Hij zou echter nog slechts twee keer uitkomen voor zijn oude club, voordat hij in de zomer van 2020 werd opgepikt door Club Atlético Talleres. “Hij is de meest talentvolle verdediger van Zuid-Amerika”, was het oordeel van Talleres-voorzitter Andrés Fassi bij Hincapié's komst.

Gezien die status kwam het misschien niet als een verrassing dat de centrale verdediger een jaar later op de radar van verschillende Europese topclubs verscheen. Bayern München, Paris Saint-Germain, AC Milan en Atlético Madrid werden allemaal in verband gebracht met Hincapié. Het was echter Leverkusen dat concreet werd en hem tot medio 2026 vastlegde. De Ecuadoriaan heeft niet alleen indruk gemaakt in defensief opzicht. Hij heeft ook al bewezen dat hij aanvallend een bijdrage kan leveren, nadat hij tegen Celtic (0-4 winst) in de Europa League zijn eerste professionele doelpunt uit zijn carrière maakte.

“Hij bleef heel kalm, maakte de juiste keuzes in het veld en won veel duels. Het doelpunt was de kers op de taart, want dat is natuurlijk niet zijn voornaamste taak”, sprak Seoane enthousiast na het gewonnen Europa League-duel. Voor Hincapié kan Leverkusen een opstapje zijn om in de toekomst een échte bekende naam te worden. “Ik wil graag in Spanje spelen”, vertelde hij in een interview dat hij gaf toen hij nog in Zuid-Amerika speelde. “Tot het zover is, moet ik naar kleinere clubs om me naar de top te werken.”

Er mag worden aangenomen dat Leverkusen een van die kleinere clubs is. De Bundesliga-club is in ieder geval minder populair dan Real Madrid, Barcelona of Bayern. Maar als Hincapié de vorm kan vasthouden die hij in zijn eerste maanden bij de club heeft getoond, dan zou hij Leverkusen toch kunnen helpen om de Europese grootmachten uit te dagen.