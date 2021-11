‘Ajax zit zondagmiddag andermaal op de tribune voor Patrik Walemark’

Zaterdag, 6 november 2021 om 23:19 • Chris Meijer

Een afvaardiging van Ajax brengt zondagmiddag een bezoek aan het duel tussen BK Häcken en Degerfors IF, zo weet de Göteborgs-Posten te melden. Doel van het Amsterdamse bezoek is Patrik Walemark, een twintigjarige rechtsbuiten. Ajax is echter niet de enige club die op de tribune van de Bravida Arena zal zitten voor de jeugdinternational van Zweden.

Naast Ajax zullen ook AS Monaco, Anderlecht, Girodins de Bordeaux, Atalanta, Sassuolo en Sampdoria een afvaardiging sturen om Walemark aan het werk te zien. Overigens zijn deze clubs volgens de Zweedse krant eerder al aanwezig geweest om de verrichtingen van de buitenspeler te bekijken. “Ik denk dat Patrik gemotiveerd zal worden door de interesse. Zo’n type is hij wel”, stelt Häcken-trainer Per-Mathias Högmo “Hij wordt daar niet nerveus van, maar alleen maar scherp en gemotiveerd.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Walemark speelt sinds januari 2020 voor Häcken, dat hem overnam van Qviding FIF. Sindsdien speelde hij vijftig wedstrijden voor de huidige nummer elf van de Zweedse Allsvenskan, waarin hij goed was voor tien doelpunten en twaalf assists. Met 7 doelpunten en 7 assists in 28 officiële duels maakt Walemark momenteel een uitstekend seizoen door. Het contract van de international van Jong Zweden loopt nog door tot het einde van 2024.