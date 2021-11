Wijnaldum laat zich in schaduw van Neymar en Mbappé opnieuw zien

Zaterdag, 6 november 2021 om 22:59 • Laatste update: 23:03

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond een 2-3 zege geboekt op bezoek bij Girondins de Bordeaux. Neymar was voor rust goed voor twee treffers, waarna Kylian Mbappé de wedstrijd in de tweede helft op aangeven van Georginio Wijnaldum in het slot dacht te gooien. Bordeaux maakte het daarna nog spannend, maar kwam tekort voor een resultaat. Door de zege gaat PSG fier aan kop in de Ligue 1 met 34 punten uit 13 duels. De voorsprong op de eerste achtervolger RC Lens bedraagt tien punten.

Wijnaldum kreeg na zijn twee treffers in het Champions League-duel met RB Leipzig van afgelopen woensdag opnieuw een basisplaats van trainer Mauricio Pochettino. Bij de thuisploeg startte er met Javairô Dilrosun ook een Nederlander vanaf het eerste fluitsignaal. Beide ploegen hadden in de openingsfase moeite om grote kansen te creëren. Waar Lionel Messi door een spierblessure ontbrak, stonden de andere sterspelers van Paris Saint-Germain halverwege de eerste helft op. Kylian Mbappé gaf een voorzet op maat op Neymar, die vervolgens doelman Benoît Costil in de korte hoek verschalkte: 0-1.

Neymaaaaar ?? De Braziliaan zet PSG in Bordeaux op voorsprong en eert vervolgens de omgekomen zangeres Marília Mendonça ????#ZiggoSport #Ligue1 #FCGBPSG pic.twitter.com/alUNpX1wWv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 6, 2021

Vlak voor rust wisten de bezoekers de marge te verdubbelen en opnieuw waren hoofdrollen weggelegd voor de steraanvallers van PSG. Neymar ging een combinatie aan met Mbappé, die de bal achter zijn standbeen meegaf. De Braziliaanse vleugelaanvaller schoot weer in de linkerhoek raak: 0-2. De Franse grootmacht wilde direct na rust doordrukken. Mbappé kreeg een goede mogelijkheid, maar zijn doelpoging kon ternauwernood worden geblokt door Laurent Koscielny. Het was voor Bordeaux het sein om Keylor Navas ook eens te testen. Yacine Adli probeerde het met een schot van afstand.

Daar is Neymar opnieuw! ???? PSG op 2-0 en wederom krijgt hij de bal op aangeven van Kylian Mbappé ?#ZiggoSport #Ligue1 #FCGBPSG pic.twitter.com/XgRRigsrcS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 6, 2021

Na ruim een uur spelen leek PSG de wedstrijd in het slot te gooien. Ander Herrera bediende de diepgaande Wijnaldum op maat, die vervolgens één-op-één met Costil breed gaf op Mbappé. De Europees kampioen kon de bal in een leeg doel schuiven: 0-3. Tien minuten voor tijd bracht Bordeaux de spanning in de wedstrijd toch nog terug. Adli profiteerde van slordig balverlies van Danilo. De middenvelder gaf voor op Alberth Elis, die de bal in de rechterhoek schoot: 1-3. Na een fraaie combinatie bepaalde M'Baye Niang de eindstand in blessuretijd nog op 2-3.