‘Hij doet me denken aan Van Basten, hij is nog jong en kan dat niveau halen’

Zaterdag, 6 november 2021 om 22:06 • Chris Meijer

Luciano Spalletti heeft hoge verwachtingen van Victor Osimhen. De Nigeriaanse aanvaller van Napoli was dit seizoen reeds goed voor negen doelpunten in twaalf officiële wedstrijden. Volgens zijn trainer heeft Osimhen het in zich om het niveau van George Weah en Marco van Basten te bereiken.

“Hij is vergelijkbaar met Weah, al is hij waarschijnlijk technisch niet zo sterk. Maar hij heeft dezelfde kwaliteiten. Hij doet me ook denken aan Van Basten. Osimhen is nog jong en kan dat niveau uiteindelijk bereiken”, zo tekenen Italiaanse media op uit de mond van Spalletti. Zowel Weah als Van Basten maakte furore bij AC Milan. Van Basten deed dat tussen 1987 en 1995, terwijl Weah tussen 1995 en 2000 in Milaan speelde.

De 22-jarige Osimhen kwam vorige zomer via de Ultimate Strikers Academy, VfL Wolfsburg, Charleroi en Lille OSC bij Napoli terecht, nadat er ruim zeventig miljoen euro voor hem werd betaald. Vorig seizoen scoorde de negentienvoudig Nigeriaans international tien keer in dertig officiële wedstrijden, maar in deze jaargang tekende hij reeds voor negen doelpunten in twaalf duels. Mede daardoor gaat Napoli momenteel aan de leiding in de Serie A, samen met AC Milan.

“Iedereen verwacht dat we op dit niveau blijven, wij ook”, geeft Spalletti te kennen. “We willen aan kop blijven, maar ik kan niks garanderen. Er is nog ruimte voor verbetering, we moeten consistent zijn. Komende zondag (tegen Hellas Verona, red.) is Kalidou Koulibaly geschorst, maar we hebben genoeg goede spelers die zijn afwezigheid kunnen opvangen. Iedere wedstrijd die we niet winnen, is een gemiste kans. We zullen zien of we sterker zijn dan de andere teams.”