Keane furieus over United-duo: ‘Ik heb de hoop op deze spelers opgegeven’

Zaterdag, 6 november 2021 om 20:43 • Laatste update: 20:48

Roy Keane heeft zijn vertrouwen in David de Gea en Luke Shaw verloren. Het tweetal van Manchester United ging opzichtig de fout in bij de 0-2 van Bernardo Silva in de stadderby tegen Manchester City. Keane, clublegende van United, had bij Sky Sports geen goed woord over voor de doelman en de linksback van the Red Devils. “Ik heb de hoop in deze spelers opgegeven. Het zijn internationals!”, verzuchtte de oud-middenvelder.

Keane zag hoe Manchester United in de eerste helft tegen Manchester City twee tegengoals moest slikken. De ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer kwam al vroeg op achterstand door een eigen doelpunt van Eric Bailly. Bernardo Silva verdubbelde vlak voor rust de voorsprong van de bezoekers. Shaw dacht een voorzet van João Cancelo achter te kunnen laten lopen, maar had buiten Bernardo Silva gerekend. De Gea verkeek zich vervolgens op het schot van de Portugees bij de tweede paal.

Bernardo Silva duwt Man United verder in de problemen.. ?? De Gea hield zijn ploeg een aantal keren op de been, maar ziet er hier niet goed uit. United krijgt het deksel op de neus vlak voor rust: 0-2 ?? #ZiggoSport #MUNMCI #PremierLeague #MOTD pic.twitter.com/Cn8hu0tlgA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 6, 2021

Het tegendoelpunt maakte Keane in de tv-studio furieus. “Kijk naar Shaw en De Gea. Wat voor kans heb je in deze wedstrijd?”, vroeg de voormalig aanvoerder van United zich hardop af. “Ik zie het al jaren niet in deze jongens zitten. Ik heb de hoop op deze spelers opgegeven. Het zijn internationals! Ik begrijp niet hoe ze verdedigen.. Ik reed hierheen en dacht: misschien heeft Manchester United een kans, ze spelen ook thuis. Maar als United geen drastische veranderingen doorvoert, eindigen ze niet hoger dan vierde of vijfde. Kijk naar McTominay, Fred... Dat zijn spelers die niet goed genoeg zijn voor United. Ze geven het hele seizoen al kansen weg”, sloot Keane zijn tirade af.

Manchester United heeft in zijn laatste veertien thuiswedstrijden geen enkele keer de nul weten te houden, de op één na slechtste reeks uit de geschiedenis van de club. De ploeg van trainer Solskjaer staat vijfde in de Premier League, op acht punten achterstand van koploper Chelsea. Door de thuisnederlaag tegen Manchester City neemt de druk op de Noorse manager alleen maar meer toe. De eerstvolgende wedstrijd op het programma van United is een uitduel met Watford op 20 november.