Heerenveen voorkomt in De Goffert evenaring van reeks uit oktober 2017

Zaterdag, 6 november 2021 om 20:39 • Chris Meijer

De wedstrijd tussen NEC en sc Heerenveen heeft zaterdagavond geen winnaar gekregen. Na 93 minuten voetballen stond er in een lege Goffert een 1-1 stand op het scorebord, waardoor de Friezen een einde maken aan een reeks van drie competitienederlagen op rij. Een vierde verlies had een evenaring van een dramatische reeks uit oktober 2017 betekend.

NEC moest voor de tweede keer aantreden in een lege Goffert, waarvan afgelopen week bekend werd dat de fans voorlopig niet kunnen terugkeren op de tribunes. Evenals tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Groningen van vorige week (3-0 zege) had zich een grote groep fans buiten de hekken van het stadion verzameld. Bij Heerenveen waren Siem de Jong en Sven van Beek niet van de partij, waardoor Henk Veerman na twee wedstrijden op de reservebank terugkeerde in de basiself.

Het initiatief was in de beginfase in handen van NEC, wat resulteerde in kansen voor Elayis Tavsan, Jordy Bruijn, Cas Odenthal en Jonathan Okita. Het was mede aan doelman Xavier Mous te danken dat er na 25 minuten spelen nog een 0-0 stand op het scorebord stond, op het moment dat Heerenveen zich middels een gevaarlijk schot van Henk Veerman voor het eerst liet zien. De bezoekers kwamen vervolgens steeds beter in de wedstrijd en hadden via Anthony Musaba (gered door NEC-doelman Mattijs Branderhorst) en Tibor Halilovic (schot op de lat) de eerste kansen van de tweede helft.

Met 53 minuten op de klok kwam NEC echter op voorsprong. Syb van Ottele leverde de bal in, waarna Ali Akman profiteerde door met een lage schuiver de openingstreffer aan te tekenen. Er brak vervolgens een fase aan zonder al teveel hoogtepunten, waardoor de gelijkmaker van Heerenveen met nog ruim een kwartier op de klok enigszins uit de lucht kwam vallen. De defensie van NEC kreeg een voorzet van Arjen van der Heide niet weg, waarna de bal voor de voeten viel van Joey Veerman. Hij schoot vervolgens zijn tweede treffer van het seizoen tegen de touwen.

De slotfase leverde nog kansen over en weer op: aan de ene kant keerde Mous een inzet van Pedro Ruiz, terwijl zijn collega Branderhorst reddend moest optreden na een te korte terugspeelbal van Bart van Rooij. Okita was echter nog het dichtst bij een doelpunt, maar zijn schot spatte uiteen op de paal. NEC bezet na de remise de zevende plaats in de Eredivisie, al kunnen Willem II en Go Ahead Eagles dit weekeinde nog passeren. Heerenveen blijft voorlopig steken op de twaalfde plaats.