Weergaloze Nkunku kapittelt Dortmund; Malen kan kans totaal niet grijpen

Zaterdag, 6 november 2021 om 20:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:51

Borussia Dortmund is zaterdagavond onderuitgegaan in de topper tegen RB Leipzig. De ploeg van Marco Rose wist nog terug te komen van een achterstand, maar verloor uiteindelijk verdiend. Dat was vooral te wijten aan Christopher Nkunku, die een absolute plaag was voor de defensie van Dortmund. Met een doelpunt en assist besliste de aanvaller van Leipzig de wedstrijd: 2-1. Donyell Malen kreeg een kans in de basis bij Dortmund, maar kon zich totaal niet onderscheiden en werd na 72 minuten gewisseld.

Rose besloot opnieuw te kiezen voor een systeem met drie centrumverdedigers. Ten opzichte van het Champions League-duel met Ajax (1-3 verlies) kreeg Malen in de spits de voorkeur boven Steffen Tigges. Leipzig greep vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief en creëerde ook meteen kansen. Zo schoot Nkunku van twaalf meter op de snel uitgekomen Gregor Kobel, waarna Dominik Szoboszlai in de nastoot voorlangs schoot.

Na een half uur werd Nkunku door linksback Josko Gvardiol achter de onoplettende defensie van Dortmund gestuurd. De aanvaller van Leipzig omspeelde Kobel en schoof de bal eenvoudig in het lege doel: 1-0. Dortmund werd daarna zelf voor het eerst dreigend. Jude Bellingham dacht een lage voorzet van Thomas Meunier binnen te schieten, maar stuitte op ploeggenoot Malen, die onbedoeld in de weg stond.

Zeven minuten na rust werd Marco Reus in de diepte bediend door een perfecte steekbal van Meunier, waarna de aanvaller aannam en de bal over Péter Gulácsi schoot: 1-1. Het was het startsignaal voor Leipzig om opnieuw vol de aanval te zoeken, waarbij Nkunku meestal de spil vormde. De Fransman legde panklaar voor Yussuf Poulsen, die recht voor het doel over de bal heen maaide. Nkunku probeerde het even later opnieuw en legde de bal vanaf de linkerzijde van het strafschopgebied handig breed op Poulsen, die het ditmaal wél afmaakte: 2-1. Een rake kopbal van Leipzig-verdediger Nordi Mukiele werd enkele minuten later afgekeurd wegens buitenspel.

Leipzig begon het seizoen niet goed, maar klimt door de overwinning alweer naar de vijfde plaats in de Bundesliga. De achterstand op nummer twee Borussia Dortmund bedraagt nog zes punten. Koploper Bayern München, dat eerder op de zaterdag won van SC Freiburg (2-1) is de lachende derde: der Rekordmeister heeft nu vier punten voorsprong op Dortmund.