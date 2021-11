Frenkie de Jong woest na gelijkmaker van Celta: ‘Zoiets heb ik nog nooit gezien’

Zaterdag, 6 november 2021 om 20:35 • Chris Meijer • Laatste update: 21:07

Frenkie de Jong is woedend na het gelijkspel van Barcelona op bezoek bij Celta de Vigo. De Catalanen gaven in Galicië een 0-3 voorsprong uit handen, doordat Iago Aspas in de zesde minuut van de blessuretijd voor de 3-3 tekende. De Jong is in gesprek met Movistar hard voor Barcelona, maar laat zich tegelijkertijd kritisch uit over scheidsrechter Alejandro Hernández.

“Ik denk dat we in de tweede helft vergaten te voetballen. We zaten vast, er was een gebrek aan karakter. Dat moet veranderen, want we moeten ook meer kunnen brengen als we worden teruggedrongen. Dit was een belangrijke wedstrijd om weer een beetje te kunnen klimmen op de ranglijst, dus dit is een enorme tegenvaller. We kunnen nog steeds meedoen om het kampioenschap, omdat we veel kwaliteiten in de ploeg hebben. Maar we hebben ook al veel punten verloren, dus dat maakt het moeilijk”, geeft De Jong te kennen.

De middenvelder werd vervolgens gevraagd naar de aanstelling van Xavi, die zaterdagochtend officieel gepresenteerd werd als de nieuwe trainer van Barcelona. “We moeten het zien. De mensen zijn heel enthousiast over de komst van Xavi en we zullen hard moeten werken”, stelt De Jong. Barcelona kwam door doelpunten van Ansu Fati, Sergio Busquets en Memphis Depay na 34 minuten spelen al op een 0-3 voorsprong. Door doelpunten van Aspas (tweemaal) en Nolito verdween die voorsprong na rust.

De gelijkmaker van Aspas viel in de zesde minuut van de blessuretijd, terwijl scheidsrechter Hernández aanvankelijk vijf minuten had bijgeteld. “Er was vijf minuten bijgeteld en ik denk dat dat genoeg was. Wanneer wij op achterstand staan, komen er altijd maar twee of drie minuten bij. Nu werd er ineens een extra minuut bijgeteld vanwege een ingooi. Zoiets heb ik nog nooit gezien.”

Spaanse media niet overtuigd na optreden van De Jong

De Spaanse media tonen zich na het optreden van De Jong tegen Celta de Vigo over het algemeen kritisch. “Aanvankelijk trok hij zijn vlakke spel zonder dominantie door. Maar in de slotfase verscheen er een meer dynamische en actieve Frenkie, die nog de lat raakte”, zo schrijft AS. “Al met al was zijn optreden nog steeds lichtjaren verwijderd van dat van een dominante speler met een grote persoonlijkheid.”

“Hij speelde beter dan de laatste wedstrijden. Zowel in aanvallend als verdedigend opzicht was zijn optreden intens en geconcentreerd. Zijn schot op de lat volgde op een goede balverovering en voortzetting”, stelt Mundo Deportivo. Sport is echter harder in zijn oordeel. “Hij vocht ervoor en gaf alles op het veld, maar toch was hij te weinig aanwezig. Zeker in de tweede helft.”