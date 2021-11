Jong Oranje-afvaller Dallinga verscherpt buitengewoon doelpuntengemiddelde

Zaterdag, 6 november 2021 om 18:22 • Chris Meijer • Laatste update: 18:31

Excelsior heeft geprofiteerd van het puntenverlies dat FC Volendam vrijdagavond leed tegen FC Emmen (2-2). De Rotterdammers wonnen zaterdag met 2-5 op bezoek bij Telstar en verkleinen daardoor de achterstand in de Keuken Kampioen Divisie op de koploper tot drie punten. De grote uitblinker aan de zijde van Excelsior was andermaal Thijs Dallinga, die maar liefst vier doelpunten voor zijn rekening nam.

Daardoor heeft de 21-jarige spits - afgelopen zomer door Excelsior overgenomen van FC Groningen - dit seizoen inmiddels al zestien keer gescoord in veertien wedstrijden, waarmee hij Robert Mühren (veertien treffers) voorlopig achter zich laat op de topscorerslijst. Dallinga behoorde tot de voorselectie van Jong Oranje, maar kreeg afgelopen week te horen dat hij niet tot het definitieve keurkorps van bondscoach Erwin van de Looi behoort voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Bulgarije en Gibraltar.

Thijs Dallinga: ''Hold my beer...'' ?? ?? Thijs Dallinga 15 goals. [Hattrick!!] ?? Robert Mühren 14 goals. pic.twitter.com/M6Ib4XKFpt — ESPN NL (@ESPNnl) November 6, 2021

Het was aanvankelijk Telstar dat na tien minuten spelen op voorsprong kwam: Rashaan Fernandes bediende Cas Dijkstra, die met het bovenbeen controleerde en in de verre hoek raak schoot. Vervolgens stelde Dijkstra nog voor rust eigenhandig orde op zaken met een loepzuivere hattrick. Zeven minuten na de openingstreffer trok hij de stand op aangeven van Reuven Niemeijer gelijk. Een minuut later werd zijn tweede treffer van de middag nog afgekeurd wegens buitenspel, maar na 34 minuten spelen verdubbelde hij alsnog zijn totaal. Dallinga werd gevloerd door doelman Trevor Doornbusch en schoot daarna zelf raak vanaf elf meter: 1-2.

Een kleine tien minuten voor de rust tilde Excelsior de marge naar twee, met een doelpunt dat werd aangetekend door Dallinga en voorbereid door Modeste Duku. Het verzet van Telstar werd kort na rust definitief gebroken, toen Niemeijer Dallinga andermaal in stelling bracht en de spits zijn vierde treffer van het duel tegen de touwen schoot. Na een klein uur spelen deed ook Julian Baas zijn duit in het zakje, nadat zijn vrije trap via de vingertoppen van Doornbusch binnenvloog. Yassine Zakir kreeg nog een kans om namens Telstar op het scorebord te komen en uiteindelijk deed Rein Smit nog iets terug, waarmee de eindstand op 2-5 werd bepaald. Excelsior is daardoor nu de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie, terwijl Telstar de zestiende plaats bezet.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 14 9 4 1 17 31 2 Excelsior 14 9 1 4 14 28 3 FC Emmen 14 8 2 4 9 26 4 De Graafschap 14 8 2 4 6 26 5 Jong Ajax 14 8 1 5 9 25 6 FC Eindhoven 14 7 2 5 5 23 7 Roda JC Kerkrade 13 6 3 4 7 21 8 Jong AZ 14 6 1 7 -2 19 9 FC Den Bosch 14 6 1 7 -5 19 10 NAC Breda 14 5 3 6 2 18 11 Jong PSV 14 5 3 6 0 18 12 Jong FC Utrecht 14 5 3 6 -3 18 13 MVV Maastricht 13 6 0 7 -16 18 14 ADO Den Haag 13 7 2 4 7 17 15 VVV-Venlo 14 5 1 8 -5 16 16 Telstar 14 4 4 6 -13 16 17 Helmond Sport 14 4 2 8 -8 14 18 Almere City FC 13 3 3 7 -4 12 19 TOP Oss 14 3 2 9 -10 11 20 FC Dordrecht 14 2 4 8 -10 10