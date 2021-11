Chelsea doet zichzelf ongelofelijk tekort; Krul verlaat laatste plaats

Zaterdag, 6 november 2021 om 17:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:00

Chelsea heeft zaterdag verrassend puntenverlies geleden in de Premier League. De ploeg van Thomas Tuchel, waar Hakim Ziyech op de bank bleef, ging tegen nummer achttien Burnley uiterst slordig met de kansen om en kreeg in de slotfase het deksel op de neus: 1-1. Koploper Chelsea behoudt een voorsprong van drie punten op Manchester City, dat eerder op de zaterdag won van Manchester United (0-2). Verder wist Tim Krul met Norwich City de laatste plek in de competitie te verlaten door een felbevochten zege bij Brentford (1-2).

Chelsea - Burnley 1-1

De druk op het doel van Burnley was vanaf de eerste seconde enorm, maar Chelsea miste het geluk dan wel de scherpte om de bal in het doel te krijgen. Met name Andreas Christensen had in de openingsfase moeten scoren, maar de verdediger plaatste zijn kopbal van dichtbij naast. Even later had een kopbal van Jorginho hetzelfde lot. Na ruim een half uur spelen wist Chelsea de defensie van Burnley eindelijk te kraken, toen een strakke voorzet van Reece James perfect op het hoofd belandde bij de vrije Kai Havertz, die bij afwezigheid van Romelu Lukaku opnieuw als spits opereerde: 1-0.

Chelsea bleef de aanval zoeken en Thiago Silva kopte vijf minuten na rust op de paal. Havertz had drie minuten later zijn tweede moeten maken, maar de Duitser mikte van dichtbij over. Ook Callum Hudson-Odoi dook verderop in de tweede helft dreigend op door zijn directe tegenstander uit te kappen, maar zijn harde schot kon doelman Nick Pope niet verslaan. Een nog betere kans kwam er in de 72e minuut voor Ross Barkley, die vanbinnen het strafschopgebied wild over schoot. Burnley bleef zo in leven en kwam tien minuten voor tijd verrassend op gelijke hoogte. Jay Rodriguez legde de bal met het hoofd panklaar voor Matej Vydra, die in alle vrijheid kon binnentikken: 1-1. Erik Pieters werd twee minuten voor tijd in het veld gebracht bij Burnley als extra verdediger. De bezoekers slaagden erin om Chelsea van echte kansen te houden en stalen zo een punt.

Brentford - Norwich City

Ondanks het minimale balbezit wist Norwich in de eerste helft een dubbele voorsprong te nemen. In de zesde minuut slalomde Mathias Normann zich een weg door de verdediging, om de bal vanaf de rand van het strafschopgebied binnen te plaatsen: 0-1. Na een half uur spelen kreeg Norwich een penalty, toen Teemu Pukki onderuit werd gegleden door Charlie Goode. De Finse spits schoot die zelf binnen: 0-2. Brentford bleef erin geloven en kwam een kwartier na rust terug via Rico Henry, die over het hoofd was gezien door Norwich en bij de tweede paal een voorzet intikte: 1-2. Eén minuut voor tijd dreigde Krul de gelijkmaker te moeten incasseren, maar Sergi Canos wist een voorzet niet binnen te tikken. Norwich klimt met vijf punten uit elf wedstrijden over Newcastle United heen, dat in tien duels vier punten verzamelde.