Bayern beëindigt ongeslagen reeks van Flekken; doelman mist penalty

Zaterdag, 6 november 2021 om 17:25 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:40

Bayern München is de eerste ploeg die er dit seizoen in geslaagd is om SC Freiburg een competitienederlaag toe te dienen. Het team van Julian Nagelsmann rekende in eigen huis af met de tot zaterdag nog enige ongeslagen ploeg van de Bundesliga: 2-1. Het verschil tussen de nummers een en drie bedraagt zes punten: 28 om 22. VfL Wolfsburg won de tweede competitiewedstrijd op rij en is voorlopig op een vierde plaats terug te vinden. Arminia Bielefeld boekte zaterdag op speeldag elf eindelijk de eerste overwinning van de voetbaljaargang: een 0-1 zege bij VfB Stuttgart. Bij VfL Bochum - TSG Hoffenheim (2-0) miste doelman Manuel Riemann een strafschop.

Bayern München - SC Freiburg 2-1

Het team van Nagelsmann ging met een verdiende voorsprong de rust in. Het bezoek, met Mark Flekken op doel, hield aanvankelijk goed tegen en kon lange tijd mee met de koploper van de Bundesliga. De eerste grote kans van Bayern, na een half uur spelen, was echter meteen raak. Thomas Müller gaf de bal goed mee aan de meegelopen Leon Goretzka, die het leer vanaf de linkerkant van het strafschopgebied achter Flekken schoot: 1-0. In het resterende kwartier nam de druk van Bayern aanzienlijk toen en kwam Freiburg, dat in de openingsfase enigszins uitzicht had op een treffer, er niet meer gevaarlijk uit.

Bayern liet in de tweede helft na om (snel) een tweede treffer op het scorebord te zetten. Flekken moest tot het uiterste gaan om een schot van Leroy Sané vanaf een meter of achttien te keren en Goretzka schoot de bal na 56 minuten spelen op de rechterpaal. Nog geen kwartier later mikte de middenvelder het leer ook nog eens op de bovenkant van de lat. Robert Lewandowski zorgde uiteindelijk in minuut 75 voor de 2-0: de Pool werkte van dichtbij een pass annex schot van Sané van dichtbij binnen. Freiburg zette in de slotfase nog aan en kwam uiteindelijk nog in de extra tijd tot de 2-1 via Janik Haberer.

VfL Wolfsburg - FC Augsburg 1-0

De ploeg van Florian Kohfeldt, die Wout Weghorst in de basis liet starten, maakte in de openingsfase reeds zijn intenties duidelijk en nam na veertien minuten de leiding. Een rake kopbal van Lukas Nmecha, die attenter was dan Jeffrey Gouweleeuw, was te machtig voor doelman Rafa Gikiewicz: 1-0. Wolfsburg liet na om de wedstrijd al voor rust in het slot te gooien. Een schot van Paulo Otávio ging na ruim twintig minuten spelen een centimeter naast de linkerpaal en ook Maximilian Arnold en ook Sebastiaan Bornauw hadden nadien het vizier niet op scherp staan namens die Wölfe.

In de tweede helft kon het duel alle kanten op. Andi Zeqiri liet een goede kans liggen met een te gecentreerd schot op het doel van Koen Casteels, terwijl een doelpunt van invaller André Hahn wegens buitenspel werd afgekeurd. Acht minuten voor het einde liet invaller Felix Nmecha de kans op de 2-0 liggen toen hij, in een vier-tegen-twee-situatie, voorbereidend werk van Weghorst niet kon afronden. Mickey van de Ven maakte als invaller in minuut 57 zijn debuut voor de Bundesliga-club.

VfL Bochum - TSG Hoffenheim 2-0

In de eerste helft waren de teams van Thomas Reis en Sebastian Hoeness aan elkaar gewaagd. De pogingen op doel waren van beide kanten hoofdzakelijk van afstand en de beste kans was uiteindelijk in de negentiende minuut voor Ihlas Bebou, die zijn lob op het doel zag belanden. Een rake kopbal van Soma Novothny na 66 minuten spelen, na een voorzet van Milos Pantovic, brak de ban. Tien minuten later miste nota bene doelman (!) Manuel Riemann een strafschop en daarmee de kans op de 2-0. Na een overtreding van Florian Grillitsch op Novothny schoot de keeper de bal hoog over. In de extra tijd bepaalde Pantovic de eindstand in het Vonovia Ruhrstadion alsnog op 2-0.

VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld 0-1

De thuisploeg kreeg enkele halve kansen in de openingsfase op de 1-0, maar het was Masiwa Okugawa die de score aan de andere kant opende. Na heerlijk voorbereidend werk van Patrick Wimmer bleef de Japanner koelbloedig oog in oog met doelman Fabian Bredlow: 0-1. Dat was, op basis van het restant van de eerste helft, een verdiende ruststand. Het scorebord kwam na rust niet meer in beweging, al was dat vooral te wijten aan de bezoekers. Een inzet van Amos Pieper ging in de slotfase tegen de onderkant van de lat en dat was enkele minuten later ook het eindstation van een inzet van Janni Serra.