Manchester United lijdt kansloze nederlaag tegen Manchester City

Zaterdag, 6 november 2021 om 15:24 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:58

Manchester City heeft Manchester United alweer de vierde nederlaag in de Premier League in nog geen anderhalve maand toegediend. Het team van manager Josep Guardiola was zaterdag met 0-2 te sterk voor the Mancunians, die slechts vier punten aan de laatste zes competitieduels hebben overgehouden. Het is voor het eerst sinds maart 2014, toen onder leiding van David Moyes, dat Manchester United twee thuisduels op rij in de Premier League verliest zonder zelf te scoren. Donny van de Beek kwam tien minuten voor tijd binnen de lijnen als vervanger van Fred.

Na het klinken van het rustsignaal daalde al een fiks fluitconcert neer op de hoofden van de spelers van Manchester United. Net als in de pijnlijke 0-5 nederlaag tegen aartsrivaal Liverpool maakte het team van Ole Gunnar Solksjaer in verdedigend opzicht een zeer wankele indruk, al was het aan David de Gea te danken dat de thuisploeg halverwege niet weer tegen een bij voorbaat kansloze achterstand aankeek. De doelman van the Mancunians verrichtte enkele uitstekende reddingen, al zag hij er bij de 0-2 ook niet goed uit.

Baily breekt de ban! ?? De United-verdediger werkt de bal in eigen doel na een voorzet van Cancelo en bezorgt City de voorsprong: 0-1! #ZiggoSport #MOTD #MUNMCI #PremierLeague pic.twitter.com/KDneML6AA6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 6, 2021

Manchester United liep vanaf de zevende minuut al achter de feiten aan. Na een scherpe voorzet van Joao Cancelo vanaf de linkerkant werkte Eric Bailly de bal bij de eerste paal achter zijn eigen doelman: 0-1. Manchester United incasseerde zodoende voor de veertiende thuiswedstrijd op rij, in alle competities, een tegengoal. Slechts één keer in de geschiedenis had Manchester United een langere serie wedstrijden op Old Trafford zonder clean sheet. Tussen april 1958 en maart 1959 kregen the Mancunians 21 thuiswedstrijden op rij minimaal één tegendoelpunt.

Dankzij De Gea bleef Manchester United in de eerste helft enigszins in de wedstrijd. Hij had antwoord op pogingen van Gabriel Jesus en Kevin De Bruyne en voorkwam dat ook Victor Lindelöf een eigen goal maakte. Op slag van rust verscheen alsnog de tweede treffer van Manchester City, met Nathan Aké negentig minuten op de bank, op het scorebord. Een indraaiende pass van Cancelo kon bij de tweede paal tijdig van dichtbij worden binnengewerkt door Bernardo Silva: 0-2.

Bernardo Silva duwt Man United verder in de problemen.. ?? De Gea hield zijn ploeg een aantal keren op de been, maar ziet er hier niet goed uit. United krijgt het deksel op de neus vlak voor rust: 0-2 ?? #ZiggoSport #MUNMCI #PremierLeague #MOTD pic.twitter.com/Cn8hu0tlgA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 6, 2021

Met de entree van Jadon Sancho voor Bailly opteerde Solskjaer na rust voor een ander systeem, maar dat sorteerde geen effect. Manchester City liet de stadsgenoot komen en koos ervoor om eventueel in de omschakeling de wedstrijd in het slot te gooien. Echt gevaarlijk werd het team van Solskjaer niet, behoudens een schot van Mason Greenwood. Manchester City nam al snel het initiatief over en probeerde via pogingen van Ilkay Gündogan en De Bruyne een derde treffer te forceren. Een kwartier voor tijd kreeg Manchester United met een domper te maken toen Luke Shaw de wedstrijd niet meer kon vervolgen en vervangen moest worden door Alex Telles.

Van de Beek werd tien minuten voor tijd in het veld gebracht en bijna stond hij aan de basis van de 0-3. Na balverlies van de Nederlander kwam Manchester City er razendsnel uit en na voorbereidend werk van De Bruyne eindigde een diagonale inzet van Phil Foden de buitenkant van de paal. Manchester United blijft op zeventien punten steken en wacht na de interlandperiode een bezoek aan laagvlieger Watford. Manchester City komt door de zege op twee punten van Chelsea, dat nog tegen Burnley moet spelen. Over twee weken wacht een thuisduel met Everton.