‘Ik zou ooit nog graag met Van Bommel willen werken, dat weet hij ook’

Zaterdag, 6 november 2021

Arnaut Danjuma bewaart goede herinneringen aan de samenwerking met Mark van Bommel. De oud-international, die onlangs na een reeks teleurstellende resultaten ontslagen werd als hoofdcoach van VfL Wolfsburg, was in het verleden assistent-trainer van de A1 van PSV en werkte toentertijd met de aanvaller. Danjuma belandde naar eigen zeggen onterecht op de bank, wat hem ‘echt even teveel werd’. Een gesprek met Van Bommel bood veel soelaas.

“Ik weet nog dat ik iedereen zoek speelde op de training”, blikt de aanvaller van Villarreal terug in een interview met De Telegraaf. “Mark was assistent. Ik kreeg te horen dat ik wéér niet speelde, werd echt emotioneel. Maar ik dacht: ik ga niet huilen waar die jongens bij zijn. Ik trapte wat ballen weg, iedereen was naar binnen en het werd me echt even teveel. Ineens stond Mark achter me. Het gesprekje dat we toen hadden vergeet ik nooit meer.”

Van Bommel kende bij Wolfsburg nog een voortvarend begin, maar kreeg na acht officiele duels op rij zonder zege alsnog zijn congé. Eerder werd de oefenmeester al ontslagen door PSV. Het kwam hem op kritiek te staan van onder anderen Marco van Basten, die bij Rondo stelde dat hij Van Bommel ‘niet hoog inschatte als goede trainer’. “Ik vind hem als trainer niet zo veel inhoud hebben. Dan heb ik het over het voetbaltechnische en voetbaltactische aspect, voetbalzaken.” Danjuma spreekt juist lovende woorden. “Ik zou ooit echt nog graag met hem willen werken, dat weet hij ook. Dat het niet gelukt is bij Wolfsburg, vind ik écht jammer voor hem."

Danjuma brak uiteindelijk in het betaald voetbal door bij NEC en verdiende daar een transfer naar Club Brugge. In 2019 maakte hij voor 16,5 miljoen euro de overstap naar Bournemouth; na twee jaar in Engeland streek hij neer bij Villarreal voor een transfersom van 23,5 miljoen euro. Als speler van Club Brugge maakte de buitenspeler zijn debuut voor het Nederlands elftal; in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland mocht hij na 68 minuten invallen en wist hij direct te scoren. Inmiddels staat de teller op drie interlands en is hij door bondscoach Louis van Gaal in de definitieve selectie opgenomen voor de beslissende WK-kwalificatieduels met Montenegro (13 november) en Noorwegen (16 november).