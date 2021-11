Feyenoord trekt stekker uit plannen voor nieuw stadion

Zaterdag, 6 november 2021 om 13:21 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 13:37

Feyenoord gaat niet meer door met Feyenoord City, het project om een nieuw stadion in Rotterdam-Zuid te laten bouwen, zo verzekert RTV Rijnmond zaterdagmiddag. Bouwconcern BAM heeft de betrokken partijen laten weten dat ‘de voorwaarden om het stadion te bouwen extreem gewijzigd zijn’. Feyenoord vindt het volgens de regionale omroep niet meer verantwoord om door te gaan met het langlopende stadionproject.

Een woordvoerder van Feyenoord verwijst RTV Rijnmond door naar de woorden van president-commissaris Toon van Bodegom, die recent liet weten dat Feyenoord op korte termijn duidelijkheid kan geven over Feyenoord City. Volgens geraadpleegde bronnen van de regionale omroep is er dus al duidelijkheid.

Grote ontwikkeling rondom het nieuwe stadion van Feyenoord. Alle betrokken partijen zijn door bouwconcern BAN geïnformeerd over de officiële verhoogde bouwprijs. De club heeft nu geen vertrouwen meer in het stadionproject. Zie https://t.co/jV94jgW4K8 voor het hele verhaal. — Dennis van Eersel (@DennisVanEersel) November 6, 2021

RTV Rijnmond meldt dat Feyenoord lange tijd gesproken heeft met bouwpartner BAM om het nieuwe stadion voor een gegarandeerde bouwsom te laten verrijzen. De bedragen en voorwaarden waar tot dusver over gesproken werd zijn behoorlijk gewijzigd. Feyenoord heeft daarom besloten dat het totaal niet realistisch is om door te gaan met de komst van een nieuw stadion. Door de immens gestegen bouwkosten leek het eind oktober al deze kant op te gaan met Feyenoord City.

Tijdens de gesprekken in oktober zou zijn gebleken dat er nieuwe voorwaarden bij zijn gekomen. Voorwaarden waaraan Feyenoord niet zou kunnen en willen voldoen. De kosten voor het project zouden daardoor enorm stijgen. RTV Rijnmond zegt volgens goed invoerde bronnen dat dit te maken heeft met een koerswijziging bij BAM en de grondstofprijzen.

Binnen Feyenoord, Stadion Feijenoord en de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas is sprake van verontwaardiging richting de BAM. Vanaf de zomer van 2019 zijn er gesprekken gevoerd met het bouwconcern. Tijdens dat proces zou niet eerder zijn aangegeven dat de gewenste bouwprijs van Feyenoord onhaalbaar is, aldus RTV Rijnmond.

Voor Feyenoord breekt volgens de regionale omroep nu een fase aan van 'scherven oprapen en doorgaan' omdat Stadion Feijenoord failliet zal gaan. Het afketsen van dit stadionplan kost de club zelf ongeveer 2,8 miljoen euro. Feyenoord zal bekijken hoe het de schulden en het eigenaarschap van Stadion Feijenoord kan overnemen. Pas daarna is er de mogelijkheid om eventueel te kijken naar vernieuwbouw en de alternatieve plannen die er liggen.

Al meer dan tien jaar wordt er gesproken over een nieuw stadion of verbouw van de huidige Kuip. Verschillende plannen sneuvelden al voor de eindstreep. De aanhang van Feyenoord is sterk verdeeld over de plannen voor het nieuwe stadioncomplex Feyenoord City. De plannen worden door de een als een noodzakelijke stap voor de Rotterdamse club gezien, terwijl tegenstanders juist bang zijn dat de club met een te duur stadion erop achteruitgaat. Algemeen directeur Mark Koevermans en architect Ard Buijsen, die voorstanders zijn van Feyenoord City, werden zelfs bedreigd.