Fans Rangers voor niks naar Denemarken na kaarten voor verkeerd duel

Zaterdag, 6 november 2021 om 12:49 • Daniel Cabot Kerkdijk

Fans van Rangers hebben een enorme blunder begaan. Supporters van de Schotse topclub wilden een kaartje kopen voor de uitwedstrijd tegen Bröndby IF (1-1) van afgelopen donderdag in de Europa League, maar kochten per ongeluk een exemplaar voor het competitieduel van Bröndby met Randers FC later deze maand. Daardoor kwamen de fans het Bröndbystadion niet in en bleek de reis naar Denemarken voor niets gemaakt.

Op 28 november speelt Bröndby IF thuis tegen Randers FC, de opponent van AZ in de Conference League. Het verschil in clubnamen tussen Rangers en Randers bedraagt slechts een letter, wat waarschijnlijk de reden is waarom de Schotse fans de mist in zijn gegaan. Bröndby ontdekte voorafgaand aan het Europa League-duel met de ploeg van Steven Gerrard al eigenaardige transacties vanuit Groot-Brittannië en kondigde via de officiële website aan dat iedereen die de fout begaan had het volledige aankoopbedrag terug kon krijgen.

Het is onbekend hoeveel supporters van Rangers uiteindelijk op tijd hun fout hebben ingezien en hoeveel er daadwerkelijk voor een dichte deur kwamen te staan, maar volgens Deense media waren er wel degelijk fans van the Gers die om deze reden het stadion van de Deense club niet inkwamen. Sowieso waren de gemoederen al hoog opgelopen rondom de ingang van het stadion. Er was veel te doen om toegangsbewijzen, waardoor er enkele opstootjes ontstonden tussen de lokale politie en de Schotse fans.

Door de puntendeling in Denemarken staat Rangers na vier speeldagen in Groep A op vier punten, terwijl Bröndby tot dusver twee punten verzamelde. Peter Bosz is met zijn Olympique Lyon ongeslagen groepshoofd met twaalf punten. De nummer een van de groepsfase gaat verder in de achtste finales van de Europa League, terwijl de nummer twee eerst nog de zestiende finales moet afwerken. De nummer drie in de groep gaat verder in de zestiende finales van de Conference League.