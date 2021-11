EL-duel Galatasaray wellicht overgespeeld na tweemaal geel en géén rood

Zaterdag, 6 november 2021 om 12:18 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:35

Het duel tussen Galatasaray en Lokomotiv Moskou in de Europa League wordt wellicht overgespeeld. De wedstrijd in Groep E eindigde donderdagavond in 1-1 en mogelijk stelt de UEFA een onderzoek in naar een vermeende dwaling van Sandro Schärer, de dienstdoende leidsman in Istanbul. Hij toonde geen rode kaart in de extra tijd toen hij ogenschijnlijk een tweede gele kaart voor Dmitri Zhivoglyadov van de bezoekende partij trok.

Zhivoglyadov kreeg in de tweede minuut van de extra tijd een gele kaart voor het vasthouden dan wel belemmeren van Kerem Aktürkoglu op het middenveld. Een minuut later was er op de helft van Lokomotiv een opstootje. Schärer trok eerst een gele kaart voor Mbaye Diagne, toonde daarna een prent aan Dmitri Barinov en uiteindelijk zwaaide hij met zijn gele kaart ook naar Zhivoglyadov, die verbaasd reageerde. De verdediger bleef verbijsterd, wellicht door het uitblijven van een rode kaart door de leidsman uit Zwitserland, en liep daarna langzaam achteruit richting zijn doelgebied.

Moskova maçinda rakibin 2 numarali oyuncusu 2 defa sari kart görmüs ama oyundan atilmamis. pic.twitter.com/3S4CarR2Db — Sofi (@boslukariyorgs) November 5, 2021

Media in Rusland en Turkije besteden zaterdag uitgebreid aandacht aan het opmerkelijke voorval. De UEFA heeft nog niet gereageerd. Als de Europese voetbalbond een onderzoek start, kan het scheidsrechtersrapport van Schärer worden herzien. Het opnieuw spelen van de wedstrijd in het Nef Stadyumu behoort tot de mogelijkheden, zeker als Galatasaray beroep aantekent.

Galatasaray leidt met acht punten uit vier duels de dans in Groep E. Lazio en Olympique Marseille volgen met vijf en vier punten. Lokomotiv staat op twee punten. De nummer een van de groepsfase gaat verder in de achtste finales van de Europa League, terwijl de nummer twee eerst nog de zestiende finales moet afwerken. De nummer drie in de groep gaat verder in de zestiende finales van de Conference League.