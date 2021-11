El Ghazi is kop-van-jut bij vijfde verlies op rij van Aston Villa: ‘Hersenloos’

Zaterdag, 6 november 2021 om 11:53 • Daniel Cabot Kerkdijk

Anwar El Ghazi krijgt het zwaar te verduren in de Engelse media. De aanvaller van Aston Villa speelde vrijdagavond een ongelukkige wedstrijd in het treffen met Southampton (1-0 verlies), wat alweer de vijfde nederlaag op rij was voor de club uit Birmingham. In de elfde minuut kreeg El Ghazi een gele kaart en met een opzichtige schwalbe solliciteerde hij niet veel later naar een tweede.

“Het begin was een nachtmerrie voor Villa”, schrijft the Guardian. “Ze mochten zichzelf gelukkig prijzen dat scheidsrechter Andy Madley niet voor de tweede keer geel trok bij een hersenloze overtreding op Southamptons tienersensatie Tino Livramento. Een paar minuten voor de rust nam El Ghazi nog een domme beslissing, door snel op te springen nadat hij een fopduik maakte in het strafschopgebied. Ralph Hasenhüttl (de trainer van Southampton, red.) was woest, maar Southampton was mogelijk nóg verbaasder dat El Ghazi in de tweede helft nog op het veld stond.”

Ook analist Jamie Redknapp van Sky Sports had tijdens de rust van de wedstrijd een duidelijke boodschap voor El Ghazi: “Stop alsjeblieft met overtredingen maken en blijf op het veld.” “Een schaamteloze duik”, zo verwoordde de BBC de schwalbe van de Nederlands international. Wel werd de kritiek van de Engelse omroep over zijn optreden nog enigszins genuanceerd: “Villa leek als nieuw in de tweede helft, met El Ghazi en Emiliano Buendía die erg dichtbij een doelpunt kwamen.”

Na het vertrek van voormalig sterspeler Jack Grealish naar Manchester City voor een recordbedrag van 117 miljoen euro, is El Ghazi een van de spelers die met zijn erfenis is belast. Danny Ings, Leon Bailey en Buendía werden in dat kader ook al gehaald, maar eerstgenoemde is geblesseerd terwijl Bailey en Buendía vooralsnog niet weten te imponeren. El Ghazi wist in zes Premier-League duels dit seizoen tot dusver een keer te scoren en gaf nog geen assist. The Villans zien zich momenteel op een vijftiende plaats op de ranglijst met tien punten uit elf duels.