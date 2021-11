‘Toen hebben we Gorter geschorst en teruggezet naar de jeugd’

Zaterdag, 6 november 2021 om 09:35 • Yanick Vos

Jay Gorter verdiende afgelopen zomer een transfer van Go Ahead Eagles naar Ajax, de twee clubs die het zondag in de Johan Cruijff ArenA tegen elkaar opnemen. De 21-jarige doelman werd als jeugdspeler weggestuurd uit de Ajax-opleiding en ook bij AZ kreeg men de talentvolle sluitpost niet in het gareel. Mede dankzij de inzet van psycholoog Bram Meurs en trainer Kees van Wonderen groeide Gorter uit tot de minst gepasseerde keeper van de Keuken Kampioen Divisie.

Tijdens een training voor de bekerwedstrijd tussen Go Ahead en IJsselmeervogels vond een incident plaats met Gorter. De doelman moest het voorval uitspreken met keeperstrainer Harmen Kuperus en zijn excuses aanbieden aan de andere trainers. Dat deed hij niet. “Met een lulverhaal”, weet Alex Kroes, die in 2019 grootaandeelhouder werd van de club, te vertellen in gesprek met het Algemeen Dagblad. Een verzoeningsgesprek volgde waarbij ook Kuperus, zaakwaarnemer Bert van Dun, trainer Jack de Gier en technisch manager Paul Bosvelt aanwezig waren. In dat gesprek ‘explodeerde’ Gorter. De doelman kreeg vervolgens te horen dat hij zijn gezicht nooit meer bij Go Ahead Eagles hoefde te laten zien als hij op dezelfde manier door zou gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik heb gezegd: 'Jay, dit is echt niet slim van je. Je bent jong en hebt zo'n grote mond, terwijl hier zoveel signalen op groen staan voor je'. Toen hebben we hem geschorst en teruggezet naar de jeugd. Gewoon resetten. Hij moest eerst maar eens laten zien dat hij normaal kon doen en gefocust kon blijven”, vertelt Kroes aan de krant. Van Wonderen werd vervolgens aangesteld. De trainer bekeek samen met de clubleiding wat de beste manier zou zijn om Gorter een kans te geven. “Jay zei: 'Ik vind dat ik eerste keeper moet zijn en rugnummer 1 moet krijgen'", vertelt Van Wonderen. “Ik zei vervolgens: 'maar op basis waarvan dan Jay? En is een nummer of een positie belangrijk voor jou? Je zat tot voor kort niet eens bij de groep.”

Op advies van Meurs werd Gorter getest op zijn mentale weerbaarheid. “Dan was hij ineens helemaal van slag als we hem bij de reserves zetten op een training. We wilden hem alleen laten voelen dat je moet presteren binnen grenzen. Het is geven en nemen en je moet op elkaar kunnen bouwen. Jay had snel het gevoel dat mensen iets van hem willen afpakken. Later ging ik altijd met hem zitten. Dan vroeg ik of hij het snapte en ons vertrouwde”, aldus Van Wonderen.

Gorter ontwikkelde zich op alle vlakken en groeide uit tot een betrouwbare sluitpost. Hij hield in het vorige Keuken Kampioen Divisie-seizoen 25 keer zijn doel schoot, stelde promotie naar de Eredivisie veilig en verdiende een transfer naar Ajax. “Maar Jay heeft het zélf gedaan. Hij is echt een winnaar”, aldus Kroes. Gorter moet in Amsterdam genoegen nemen met een rol als derde keeper. Hij speelt zijn wedstrijden in Jong Ajax en moet onder de lat van de hoofdmacht Remko Pasveer en André Onana voor zich dulden. Laatstgenoemde is weer speelgerechtigd nadat zijn schorsing afgelopen donderdag ten einde kwam.