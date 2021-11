Danjuma hield blessure stil voor Oranje-basisdebuut: ‘Ik had súperveel last’

Zaterdag, 6 november 2021 om 07:21 • Yanick Vos

Arnuat Danjuma maakte eind 2018 zijn basisdebuut in het Nederlands elftal tegen België. De aanvaller, die toen nog bij Club Brugge speelde, had vlak daarvoor zijn debuut gemaakt als invaller tegen Duitsland. Toenmalig bondscoach Ronald Koeman kreeg van Danjuma geen eerlijk antwoord toen hij hem, met oog op een basisplaats, vroeg hoe hij zich voelde. Achteraf bleek de buitenspeler een haarscheurtje in het bot van zijn enkel te hebben.

“Koeman zei na mijn debuut tegen Duitsland: ik denk dat je morgen gaat starten, hoe voel jij je?”, aldus de 24-jarige buitenspeler van Villarreal in een interview met De Telegraaf. “Ik had súperveel last van mij enkel, er is ook een foto waarop je me naar boven ziet kijken van: laat niks merken. Ik kon moeilijk lopen. Ik zei: trainer, ik voel me top. Als ik er moet staan, ben ik er klaar voor.”

Door de pijn te verbijten en zijn blessure te verbergen kreeg Danjuma zijn basisdebuut in het Nederlands elftal. “Ik loop de volgende dag de kleedkamer binnen, zie het shirt met nummer elf: Danjuma. Ik was zo trots als ik maar zijn kon, zielsgelukkig, supergefocust. Maar mentaal heel bezorgd”, erkent Danjuma drie jaar later. “Ik liet m’n enkels megadik intapen. ’Voel je jezelf wel helemaal lekker?’, kreeg ik terug. Ik paste niet meer in mijn schoenen, voelde m’n tenen niet en dacht: ik raak geen bal vandaag. Bij de warming-up ging ik weer naar binnen en nam ik pijnstillers.”

“Het was zo’n moment in je carrière waar je álles voor doet”, aldus Danjuma, die laat weten dat hij als klein kind al droomde van spelen in Oranje. “Ik moest op het wedstrijd- én scoreformulier staan. Ik scoorde en was dolgelukkig. Daarna kwam ik terug bij Club Brugge. Ik liet me de eerstvolgende wedstrijd snel wisselen: na onderzoek had ik een stressfactuur (een haarscheurtje in het bot, red.). Ik lag er drie maanden uit, maar voor mij was dat het waard, het zat er waarschijnlijk toch al. Nu ben ik drie jaar ouder en wijzer.”

Danjuma, die doorbrak bij NEC en een transfer naar Club Brugge verdiende, maakte in oktober 2018 zijn debuut in Oranje. In de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland kwam hij na 68 minuten spelen binnen de lijnen als vervanger van Ryan Babel. Drie dagen later volgde de vriendschappelijke interland tegen de Rode Duivels. Nadat Dries Mertens na vijf minuten de score had geopend, bepaalde Danjuma de eindstand na 27 minuten spelen. Inmiddels staat de teller van Danjuma op drie interlands. Bondscoach Louis van Gaal heeft hem opgenomen in de definitieve Oranje-selectie voor de beslissende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Montenegro (13 november) en Noorwegen (16 november).