Johan Derksen: ‘Iedere keer komt ze over als een trutje dat nergens van weet’

Vrijdag, 5 november 2021 om 23:14 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:17

Johan Derksen heeft vrijdagavond hard uitgehaald naar Marianne van Leeuwen. Tijdens Veronica Inside krijgt de analyticus beelden te zien van de directeur betaald voetbal van de KNVB, die het antwoord schuldig moest blijven op een vraag over de werking van slimme camera’s in stadions. Met haar optreden voor de camera van RTL Nieuws zet ze zichzelf voor schut, vindt Derksen.

Aan tafel bij Veronica Inside wordt een discussie gevoerd over de aanpak van het toenemende voetbalgeweld rondom wedstrijden in Nederland. Een middel om relschoppers in stadions sneller en beter te kunnen identificeren is de inzet van slimme camera’s met gezichtsherkenning, zo oppert presentator Wilfred Genee. Daarmee maakt hij een bruggetje naar het fragment van Van Leeuwen, die afgelopen week geen antwoord wist op de vraag waarom de bewuste camera’s nog niet worden ingezet tijdens voetbalwedstrijden.

“Waarom die slimme camera’s nog steeds niet overal worden ingezet? Daar heb ik eerlijke gezegd het antwoord niet eens op”, reageerde Van Leeuwen twijfelend. “Ik wil graag even mijn woordvoerder erbij halen, want hij weet beter hoe het zit op dat vlak.” De persvoorlichter van de KNVB, Jaap Paulsen, verklaarde vervolgens dat de hulp van bedrijven momenteel wordt ingeschakeld om na te denken over het ontwikkelen van digitale, slimme oplossingen. De beelden leiden tot veel ergernis bij Derksen, terwijl ook Valentijn Driessen niet te spreken is over het voorkomen van Van Leeuwen.

“Deze mevrouw zit daar net, en zij vindt het vindt het zó leuk om nu plotseling een baan te hebben in de publiciteit”, reageert Derksen. “Maar iedere keer wanneer ze in de publiciteit komt, dan komt ze over als een trutje dat nergens van weet. Je moet pas bij de KNVB in de publiciteit komen als je je functie helemaal in de vingers hebt en als je overal antwoord op kunt geven. Ik heb al een paar keer gedacht van: je zit uit je nek te lullen! En hier maakt ze weer geen sterke indruk”, aldus Derksen, die aangevuld wordt door Driessen. “Alle geloofwaardigheid is ze kwijt natuurlijk.”

Van Leeuwen is per 1 oktober in dienst getreden bij de KNVB, waar ze het stokje overnam van Eric Gudde. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de bond dat een vrouw werd aangesteld in deze functie. "We hebben volgens ons de beste kandidaat geselecteerd voor deze functie", reageerde Jan Smit, voorzitter van de Raad van Commissarissen, in mei op de aanstelling van Van Leeuwen. Hiervoor was laatstgenoemde onder meer sinds 2014 voorzitter van de Amsterdamse amateurvereniging Zeeburgia.