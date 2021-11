FC Twente wint voor het eerst in vier jaar tijd sfeervolle derby van het Oosten

Vrijdag, 5 november 2021

FC Twente is als winnaar uit de derby van het Oosten gekomen. In eigen huis genoot de ploeg van trainer Ron Jans halverwege al een voorsprong, die in het tweede bedrijf niet meer uit handen werd gegeven: 1-0. Centrumverdediger Mees Hilgers maakte zijn debuutgoal en tekende daarmee tevens voor de beslissing. Het was de eerste keer sinds september 2017 dat De Tukkers een Twentse derby wisten te winnen. Dankzij de zege klimt de ploeg uit Enschede voorlopig naar de zevende plek op de ranglijst, terwijl Heracles blijft steken op de dertiende positie in de Eredivisie.

De ploeg van Jans kwam, weliswaar op enigszins fortuinlijke wijze, al in de vijfde speelminuut op voorsprong. Een gevaarlijke vrije trap vanaf de rechterkant van Dimitrios Limnios werd door Marco Rente onvoldoende met het hoofd geschampt om de bal uit de zestien te werken. Bij de tweede paal kreeg Hilgers het leer na een carambole voor zijn voeten en hij werkte van dichtbij binnen: 1-0. De thuisploeg bleef veel druk uitoefenen op het doel van Janis Blaswich, maar het veldoverwicht van Twente werd niet tot uiting gebracht op het scorebord.

Heracles had zeker in het eerste kwartier weinig in de melk te brokkelen, en na een half uur spelen had trainer Frank Wormuth genoeg gezien. Hij riep Navajo Bakboord naar de kant en wisselde hem voor Ismail Azzaoui. Hoewel de tactische omzetting niet direct tot grote kansen leidde, noteerde Heracles op slag van het rustsignaal nog wel een doelpoging. Rai Vloet beproefde zijn geluk van buiten het zestienmetergebied, maar doelman Lars Unnerstall reageerde adequaat met een fraaie redding.

Ook in het tweede bedrijf schoot Twente voortvarender uit de startblokken. Tien minuten na rust was de eerste poging voor Limnios, die uithaalde maar zijn schot over het doel zag verdwijnen. Nadien waren de Heraclieden niet bij machte om het tij te keren, en kon men nog van geluk spreken dat de score twintig minuten voor tijd niet verdubbeld werd. Dankzij een uitstekende redding van Blaswich, die een gevaarlijke poging van Daan Rots tot corner verwerkte, bleef de schade beperkt. Hoewel de ploeg van Wormuth nog nadrukkelijk op zoek ging naar de gelijkmaker, werd een doorbraak niet meer geforceerd.